Snijeg u Hrvatskoj izazvao je ozbiljne probleme u cestovnom saobraćaju, zbog čega su na brojnim dionicama uvedene zabrane za određene kategorije vozila. Otežani uslovi vožnje utječu i na građane Bosne i Hercegovine koji danas ili tokom predstojećeg vikenda planiraju putovati u susjednu zemlju.
Prema podacima Hrvatskog autokluba (HAK) od 10:10 sati, za teretna motorna vozila s priključnim vozilom, kao i vozila bez propisane zimske opreme, trenutno nema prohodnog cestovnog pravca između unutrašnjosti Hrvatske i Dalmacije.
Snijeg u Hrvatskoj otežava vožnju na autocestama
Ograničenja su na snazi na autocesti A1 Zagreb, Split, Dubrovnik, između čvorova Bosiljevo 2 i Rovanjska, kao i na brojnim državnim i lokalnim cestama na području Like i Gorskog kotara.
Dodatne probleme stvara jak vjetar, zbog kojeg su uvedena ograničenja za pojedine kategorije vozila na autocesti A7 i Jadranskoj magistrali.
Na autocesti A3 između čvora Kosnica i mosta Sava, u smjeru Lipovca, zbog radova formirana je kolona duga pet kilometara. Saobraćaj se odvija jednom trakom uz ograničenje brzine na 40 kilometara na sat.
http://www.hak.hr
Ograničenja na graničnom prijelazu Izačić
Snijeg u Hrvatskoj utjecao je i na odvijanje saobraćaja na granici s Bosnom i Hercegovinom.
Iz BIHAMK-a je saopćeno da je na graničnom prijelazu Izačić zabranjen saobraćaj vozilima bez propisane zimske opreme, kao i teretnim motornim vozilima s priključnim vozilom.
Snijeg je počeo padati i u zapadnim krajevima Bosne i Hercegovine, dok se u većem dijelu zemlje vozi po mokrom kolovozu, uz povremenu kišu, maglu i povećanu opasnost od odrona.
Prema jutrošnjim informacijama BIHAMK-a, zadržavanja putničkih vozila na graničnim prijelazima nisu duža od 30 minuta. Ipak, zbog primjene novog sistema evidentiranja ulaska i izlaska iz Evropske unije (EES), moguća su duža čekanja.
Bosanskohercegovački auto-moto klub
Otežani uslovi vožnje i tokom vikenda
Prema saobraćajnoj prognozi HAK-a, tokom subote očekuju se mokri i skliski kolovozi, dok su u Gorskom kotaru, Lici te centralnoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj mogući susnježica i snijeg.
Očekuje se i povremeno pojačan intenzitet putničkog saobraćaja na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom.
Građanima koji planiraju putovanje savjetuje se da prije polaska provjere aktuelno stanje na cestama, prohodnost planiranih pravaca i zadržavanja na graničnim prijelazima.