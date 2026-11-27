Snijeg u Hrvatskoj izazvao je ozbiljne probleme u cestovnom saobraćaju, zbog čega su na brojnim dionicama uvedene zabrane za određene kategorije vozila. Otežani uslovi vožnje utječu i na građane Bosne i Hercegovine koji danas ili tokom predstojećeg vikenda planiraju putovati u susjednu zemlju.

Prema podacima Hrvatskog autokluba (HAK) od 10:10 sati, za teretna motorna vozila s priključnim vozilom, kao i vozila bez propisane zimske opreme, trenutno nema prohodnog cestovnog pravca između unutrašnjosti Hrvatske i Dalmacije.

Snijeg u Hrvatskoj otežava vožnju na autocestama

Ograničenja su na snazi na autocesti A1 Zagreb, Split, Dubrovnik, između čvorova Bosiljevo 2 i Rovanjska, kao i na brojnim državnim i lokalnim cestama na području Like i Gorskog kotara.

Dodatne probleme stvara jak vjetar, zbog kojeg su uvedena ograničenja za pojedine kategorije vozila na autocesti A7 i Jadranskoj magistrali.

Na autocesti A3 između čvora Kosnica i mosta Sava, u smjeru Lipovca, zbog radova formirana je kolona duga pet kilometara. Saobraćaj se odvija jednom trakom uz ograničenje brzine na 40 kilometara na sat.

http://www.hak.hr

Ograničenja na graničnom prijelazu Izačić

Snijeg u Hrvatskoj utjecao je i na odvijanje saobraćaja na granici s Bosnom i Hercegovinom.

Iz BIHAMK-a je saopćeno da je na graničnom prijelazu Izačić zabranjen saobraćaj vozilima bez propisane zimske opreme, kao i teretnim motornim vozilima s priključnim vozilom.

Snijeg je počeo padati i u zapadnim krajevima Bosne i Hercegovine, dok se u većem dijelu zemlje vozi po mokrom kolovozu, uz povremenu kišu, maglu i povećanu opasnost od odrona.

Prema jutrošnjim informacijama BIHAMK-a, zadržavanja putničkih vozila na graničnim prijelazima nisu duža od 30 minuta. Ipak, zbog primjene novog sistema evidentiranja ulaska i izlaska iz Evropske unije (EES), moguća su duža čekanja.

Bosanskohercegovački auto-moto klub

Otežani uslovi vožnje i tokom vikenda

Prema saobraćajnoj prognozi HAK-a, tokom subote očekuju se mokri i skliski kolovozi, dok su u Gorskom kotaru, Lici te centralnoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj mogući susnježica i snijeg.

Očekuje se i povremeno pojačan intenzitet putničkog saobraćaja na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom.

Građanima koji planiraju putovanje savjetuje se da prije polaska provjere aktuelno stanje na cestama, prohodnost planiranih pravaca i zadržavanja na graničnim prijelazima.