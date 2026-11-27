Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda najavljuje oblačno i hladno vrijeme u Bosni i Hercegovini tokom predstojećeg vikenda, uz kišu, susnježicu i snijeg, koji se očekuje i u nižim predjelima Bosne.

Danas će u našoj zemlji preovladavati oblačno vrijeme, mjestimično sa slabom kišom, dok se na sjeverozapadu Bosne i u planinskim predjelima očekuju snijeg i susnježica.

Vjetar će biti slab, u Bosni sjevernog i sjeverozapadnog, a u Hercegovini južnog i jugozapadnog smjera.

Dnevne temperature zraka kretat će se od 2 do 8, u istočnim i jugoistočnim područjima Bosne do 12, a na jugu zemlje do 16 stepeni Celzijusa.

U Tuzli su jutros u sedam sati izmjerena tri stepena Celzijusa.

Vremenska prognoza za vikend

U subotu se očekuje pretežno oblačno i hladnije vrijeme. U nižim područjima Bosne padat će kiša ili snijeg, dok se u višim predjelima očekuju snježne padavine. U Hercegovini je mjestimično moguća slaba kiša, praćena pojačanom burom.

Temperature zraka u Bosni kretat će se od minus 3 do 4, a na jugu zemlje od 6 do 12 stepeni Celzijusa.

U nedjelju će biti umjereno do pretežno oblačno, uz povremenu slabu kišu ili susnježicu u Bosni.

Jutarnje temperature zraka kretat će se od minus 3 do 3, na jugu do 8, a dnevne od 1 do 7, na jugu zemlje do 11 stepeni Celzijusa.

Prema vremenskoj prognozi za Tuzlu, temperature tokom vikenda kretat će se između 1 i 2 stepena Celzijusa.