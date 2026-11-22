Vremenska prognoza za ponedjeljak, 23. novembar, donosi oblačno i vjetrovito vrijeme s padavinama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. U Bosni se očekuju susnježica i snijeg, dok će u nižim područjima padati i kiša. U Hercegovini će preovladavati kišovito vrijeme, a na planinama se očekuje snijeg.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, padavine će biti izraženije tokom prijepodneva, dok se u drugoj polovini dana očekuje njihov prestanak i djelimično smanjenje oblačnosti.

U jutarnjim satima doći će i do promjene smjera vjetra. Jugo će zamijeniti umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, koji će tokom poslijepodneva postepeno slabiti.

Jutro i prijepodne bit će vjetroviti, pa se građanima preporučuje oprez prilikom boravka na otvorenom i u saobraćaju.

Temperature do 7 stepeni u Bosni, na jugu do 14

Dnevna temperatura zraka u većem dijelu Bosne i Hercegovine kretat će se između 2 i 7 stepeni Celzijusa, dok će na jugu zemlje biti toplije, uz vrijednosti od 9 do 14 stepeni.

U višim predjelima Bosne padavine će biti uglavnom u obliku snijega, dok se u nizinama očekuje smjenjivanje kiše, susnježice i snijega.

Vremenska prognoza za ponedjeljak predviđa postepeno smirivanje vremenskih prilika u poslijepodnevnim satima, kada će padavine prestati, a oblačnost se djelimično smanjiti.

Biometeorološka prognoza relativno loša

Biometeorološke prilike u ponedjeljak bit će relativno nepovoljne, posebno za hronične bolesnike i meteoropate.

Oblačno vrijeme praćeno padavinama može izazvati pojačane reumatske tegobe, bolove na mjestima ranijih povreda, dekoncentraciju i nesanicu kod osjetljivih osoba.

Povećana vlažnost zraka također može dodatno otežati zdravstveno stanje hroničnih bolesnika.

Zbog hladnijeg vremena, padavina i vjetra građanima se preporučuje da pažnju posvete primjerenom odijevanju i zaštiti od nepovoljnih vremenskih uslova.