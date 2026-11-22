Nedostajući lijekovi koje Fond zdravstvenog osiguranja Federacije BiH nije dostavio Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla objavljeni su na zvaničnoj stranici ove zdravstvene ustanove.

Prema podacima UKC-a Tuzla, na dan 20. novembra 2026. godine nisu bila dostavljena dva lijeka.

Na listi se nalaze Mitoxantron u ampulama i Pemetreksed u ampulama od 500 mg.

Riječ je o lijekovima koji se koriste u liječenju različitih oboljenja, uključujući i onkološka, zbog čega UKC Tuzla redovno objavljuje informacije o njihovoj dostupnosti.