Zagađenje zraka u Bosni i Hercegovini svake godine odnese između 3.300 i 5.500 života, prema podacima i procjenama međunarodnih organizacija na koje se poziva Udruženje Eko akcija iz Sarajeva.

Povodom ovog problema, Eko akcija organizirat će sutra javni skup posvećen zagađenju zraka u naseljenim područjima širom zemlje. Okupljanje će biti prilika za predstavljanje analize javnih politika i mjera koje su nadležne institucije provodile tokom proteklih desetak godina.

Iz Udruženja navode da žele javnosti i medijima približiti razmjere problema, ali i ukazati na mogućnosti njegovog rješavanja. Posebno upozoravaju na dugogodišnji izostanak konkretnog napretka u borbi protiv zagađenja.

Prema podacima koje iznose, gotovo svaka šesta smrt u BiH povezana je sa zagađenim zrakom, što ovaj problem čini ozbiljnim pitanjem javnog zdravlja.

Na skupu će učestvovati prof. dr. Vesna Pašić-Hercegovac, Edina Dogdibegović iz inicijative „Za čist zrak“ iz Kaknja, Enis Krečinić iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Samir Lemeš iz Eko foruma Zenica, dr. Harun Drljević i Boris Britvar.

Najnoviju publikaciju Udruženja predstavit će Anes Podić.