Zrak u Tuzli vrlo nezdrav, preporuka da se smanji boravak vani!

Zrak u Tuzli večeras je ocijenjen kao vrlo nezdrav. Prema dostupnim podacima u utorak, 20. januara 2026. u 17 sati, indeks kvaliteta zraka iznosio je 243, dok je koncentracija PM10 čestica bila 250.

Upozorava se da kod osoba s respiratornim oboljenjima, uključujući astmu, može doći do značajnog pogoršanja simptoma i intenziteta bolesti, uz povećanu vjerovatnoću negativnih posljedica po respiratorne organe i kod cjelokupnog stanovništva.

Posebno se savjetuje oprez oboljelima od plućnih bolesti i bolestima srca, trudnicama, djeci i starijim osobama, koji bi trebali izbjegavati bilo kakve aktivnosti tokom boravka na otvorenom. I ostalim građanima preporučuje se da izbjegavaju produžena zadržavanja vani i veća fizička naprezanja.