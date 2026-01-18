Upozorenje zbog zagađenja: Nezdrav zrak u Tuzli i danas

WHO upozorava na alarmantno stanje zraka u BiH
Kvalitet zraka u Tuzli danas, 18. januara 2026. u 13 sati, ocijenjen je kao nezdrav, uz indeks kvaliteta zraka 156.

Iz Zrak ekoakcija upozorili su građane na negativni utjecaj zagađenja zraka.

„Moguća pojava pojačanih simptoma i intenziteta bolesti kod osoba s bolestima srca i disajnih organa, poput astme. Svi ostali bi mogli početi osjećati negativan utjecaj zagađenja na zdravlje“, navodi se u upzorenju.

„Sljedeće grupe trebaju smanjiti bilo kakve vanjske fizičke aktivnosti: Plućni i srčani bolesnici, trudnice, djeca i starije osobe. Produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani trebali bi izbjegavati i svi ostali“, preporučili su.

Podaci za posljednjih sedam dana također pokazuju nezdrav zrak u Tuzli, indeks kvaliteta zraka kretao se od 184 do 150.

