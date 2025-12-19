Zrak širom Federacije BiH izrazito zagađen

Tokom prethodnog dana, na gotovo cijeloj teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine registrovan je veoma loš kvalitet zraka, uz značajna i višestruka prekoračenja propisanih dnevnih graničnih vrijednosti zagađujućih materija. Posebno su se isticala prekoračenja koncentracija lebdećih čestica PM10 i PM 2.5, kao i sumpor-dioksida (SO2). Također, na pojedinim mjernim lokacijama zabilježena su prekoračenja koncentracija azot-dioksida (NO2) i sumpor-vodonika (H2S).

Na gotovo svim mjernim stanicama u Federaciji BiH evidentirana su značajna i višestruka prekoračenja dozvoljenih dnevnih graničnih vrijednosti lebdećih čestica PM10 i PM 2.5.

Najviši nivoi zagađenja zraka zabilježeni su na području Kantona Sarajevo (Otoka, Saraj Polje, Ilidža i Ilijaš), Zeničko-dobojskog kantona (Visoko, Kakanj, Zenica – Brist, Zenica-Centar, Zenica-Radakovo i Maglaj), kao i u Travniku, Tuzli (Skver, BKC i Bukinje), te Lukavcu. Nešto niže koncentracije ovih zagađujućih materija registrovane su na mjernim stanicama Bjelave, Hadžići, Vogošća i Živinice.

Prekoračenja dnevnih graničnih vrijednosti sumpor-dioksida (SO2) evidentirana su na mjernim stanicama u Visokom, Kaknju, Travniku i Živinicama.

Također, na mjernim stanicama u Mostaru i Tešnju zabilježena su prekoračenja dnevnih graničnih vrijednosti azot-dioksida (NO2), dok su na stanicama Ilidža i Visoko registrovano povećano prisustvo sumpor-vodonika (H2S).

Posmatrano u cjelini, kvalitet zraka kretao se u rasponu od zagađenog do izrazito zagađenog, dok je u ostalim dijelovima Federacije Bosne i Hercegovine ocijenjen kao zadovoljavajući.

Kao dominantni izvori zagađenja identifikovani su emisije iz individualnih ložišta, industrijskih i energetskih postrojenja, kao i saobraćaj.

Jutros je na području Federacije Bosne i Hercegovine zabilježeno stanje kvaliteta zraka, koje varira od umjereno do izuzetno zagađenog, pri čemu je najteže stanje evidentirano u urbanim, industrijskim i kotlinskim područjima.

S obzirom na prognozirane meteorološke uslove u narednim danima, koje će karakterisati pojava niske oblačnosti i magle u kotlinskim područjima sjeverne, centralne i istočne Bosne, dok se u ostalim dijelovima zemlje očekuje pretežno sunčano vrijeme uz slab vjetar, realno je očekivati zadržavanje sličnog nivoa kvaliteta zraka kao i u prethodnom periodu.

Najizraženiji nepovoljni utjecaji na kvalitet zraka očekuju se u jutarnjim i večernjim satima, posebno u kotlinskim i urbano-industrijskim sredinama.

Građanima se preporučuje da redovno prate dnevne izvještaje o stanju kvaliteta zraka i prate preporuke koje su u skladu sa tim.

Opće preporuke osjetljivim grupama stanovništva (djeca, starije osobe i hronični bolesnici): ograničenje dužeg zaržavnaja na otvorenom u periodima povišenih koncentracija zagađujućih materija u zraku.