Zrak u Tuzli nezdrav, upozorenje za građane

RTV SLON
Foto: Tuzla, nezdrav zrak (Arhiva)

Kvalitet zraka u Tuzli danas je ocijenjen kao nezdrav, a prema mjerenjima u 11 sati indeks kvaliteta zraka iznosio je 199.

Na stranici Ekoakcija objavljeno je upozorenje građanima u kojem se navodi da su mogući pojačani simptomi i intenzitet bolesti kod osoba s oboljenjima srca i disajnih organa, uključujući astmu. Također se ističe da bi i zdrave osobe mogle početi osjećati negativne posljedice zagađenja na zdravlje.

„Sljedeće grupe trebaju smanjiti bilo kakve vanjske fizičke aktivnosti. Plućni i srčani bolesnici, trudnice, djeca i starije osobe“, navodi se u upozorenju.

Dodaje se i da bi produžena ili veća fizička naprezanja na otvorenom trebali izbjegavati i svi ostali građani, dok traje period povećanog zagađenja zraka.

