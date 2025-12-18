Bosna i Hercegovina ima petu najveću stopu smrtnosti od zagađenja zraka

Problem zagađenja zraka u Sarajevu dospio je i u fokus međunarodne javnosti, pa je o njemu izvještavala i novinska agencija Reuters.

Kako navodi Reuters, sarajevske vlasti su u srijedu izdale upozorenje o lošem kvalitetu zraka te uvele zabranu kretanja za određene vrste automobila i kamiona, nakon što je grad tokom prethodne dvije večeri proglašen najzagađenijim na svijetu prema podacima švicarske kompanije IQAir, koja se bavi praćenjem kvaliteta zraka.

Mjere je donijela Vlada Kantona Sarajevo nakon što je zagađenje u glavnom gradu Bosne i Hercegovine dostiglo opasne vrijednosti, usljed višednevne magle i smoga koji su prekrili grad sa oko 350.000 stanovnika.

Zabranjeno je kretanje kamionima težim od 3,5 tone, kao i automobilima i teretnim vozilima koja ne zadovoljavaju standarde Evropske unije. Također su obustavljeni građevinski radovi na otvorenom, dok su javna okupljanja na otvorenom prostoru privremeno zabranjena.

Prema riječima stručnjaka, najveći izvori zagađenja su približno 40.000 domaćinstava koja se tokom zime uglavnom griju na drva i ugalj, kao i saobraćaj.

“Zahvaljujući međunarodnoj pomoći, plinske peći dobilo je svega 500 domaćinstava” izjavio je Anes Podić iz ekološke organizacije Eko Akcija, ističući da je u Sarajevu registrovano oko 180.000 vozila.

Sarajevo, koje se nalazi u kotlini okruženoj planinama i brdima, već godinama trpi posljedice temperaturne inverzije, pojave koja zadržava hladan zrak i zagađivače iz saobraćaja i fosilnih goriva pri tlu. U kombinaciji s maglom, ovakvi uslovi mogu potrajati i po nekoliko dana.

Bosna i Hercegovina spada među evropske zemlje s najvišim koncentracijama finih čestica PM2.5, a prema podacima Svjetske banke, sagorijevanje čvrstih goriva u domaćinstvima učestvuje u zagađenju s oko 50%, dok transportni sektor doprinosi s oko 20%.

Enis Krečinić iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH naveo je da je dozvoljena granica PM2.5 čestica prekoračena više od 100 dana u toku godine.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, Bosna i Hercegovina se nalazi na petom mjestu u svijetu po stopi smrtnosti uzrokovanoj zagađenjem zraka.

Svjetska banka procjenjuje da zagađenje finim česticama PM2.5 godišnje dovodi do oko 3.300 preranih smrti, kao i do ekonomskog gubitka većeg od 8% bruto domaćeg proizvoda BiH.

Aida Forto, specijalistica za plućne bolesti, upozorila je da dugotrajna izloženost zagađenom zraku, posebno finim česticama, može povećati rizik od raka pluća te predstavlja ozbiljnu prijetnju za trudnice, djecu, starije osobe i hronične bolesnike.

