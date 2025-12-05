Tuzla je jutros bila najzagađeniji grad

Prema podacima jutros od 9.00 sati u brojnim gradovima širom Bosne i Hercegovine kvalitet zraka je nezdrav za stanovništvo.

Najzgađeniji grad je Tuzla sa indeksom kvaliteta zraka od 173, a slijede Kakanj i Visoko sa indeksom 162 i 156, Banja Luka i Ilijaš sa indeksom od 154 i 153, te glavni grad BiH u kojem je izmjereni indeks kvaliteta zraka iznosio 152.

Na području navedenih gradova moguća je pojava pojačanih simptoma i intenziteta bolesti kod osoba s bolestima srca i disajnih organa, poput astme. Svi ostali bi mogli početi osjećati negativan utjecaj zagađenja na zdravlje. Plućni i srčani bolesnici, trudnice, djeca i starije osobe trebaju smanjiti bilo kakve vanjske aktivnosti. Produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani trebali bi izbjegavati i svi ostali.

U većini ostalih mjesta u BiH u kojima su instalirane mjerne stanice kvalitet zraka je nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, navedeno je na web stranici nevladine organizacije Ekoakcija.

Tako je u Prijedoru izmjereni indeks kvaliteta zraka iznosio 147; Kalesiji 142; Zenici i Travniku 132; Brodu 119 i Hadžićima 111.

Osjetljive grupe stanovništva – oboljeli od bolesti organa za disanje i srca, zatim stari, trudnice i djeca na području navedenih gradova trebali bi smanjiti produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani. Također i svi ostali trebali bi ograničiti produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani.

Zrak je jutros umjereno zagađen na području Vogošće, Maglaja, Lukavca, Živinica i Livna, dok je kvalitet zraka dobar na području Bihaća, Gackog, Mostara, Trebinja i Ivan-sedla gdje jutros zrak najkvalitetniji sa indeksom zagađenja od samo četiri (4).

Indeks kvalitete zraka temelji se na mjerenju čestica ( PM2.5 i PM10), ozona (O3), dušikovog dioksida (NO2), sumpornog dioksida (SO2) i emisije ugljičnog monoksida (CO).

PM – “particulate metter” ili partikularne su vrlo sitne i golom oku nevidljive čestice, a broj označava njihovu veličinu.