Izuzetno zagađen zrak na području KS

Jasmina Ibrahimović

Na osnovu današnjih mjerenja Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo na lokacijama automatskih referentnih stanica za mjerenje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo – Indeks kvaliteta zraka na većini mjernih lokacija je u kategorijama veoma zagađenog i izuzetno zagađenog zraka, što predstavlja ozbiljan rizik po zdravlje stanovništva.

Posebno nepovoljna situacija zabilježena je na područjima Ilidže, Novog Grada (Saraj Polje i Otoka), Vogošće i Hadžića, gdje je zrak okarakterisan kao izuzetno zagađen. Na lokalitetu Bjelave u Općini Centar zabilježen je veoma zagađen zrak, dok su Vijećnica i Ilijaš u kategoriji zagađenog zraka.

Do kraja dana, prema trenutno dostupnim online prognostičkim modelima i na osnovu zvanične vremenske prognoze FHMZ-a koja predviđa pojavu magle i niske oblačnosti sa vjetrom slabog južnog i jugozapadnog smjera brzine od 1 do 2 m/s sa prisutnosti temperaturne inverzije u večernjim satima, ne očekuje se značajno i potpuno razbijanje zagađenja u sarajevskoj kotlini. Iako su moguća manja, lokalna i privremena poboljšanja uslova, ona sigurno neće biti dovoljna da dovedu do naglog prelaska u kategoriju čistog zraka.

Preporuka za ostanak u zatvorenom prostoru se posebno odnosi na osjetljivu populaciju (djeca, trudnice, stariji i hronični bolesnici), dok je preporuka za opću populaciju također da izbjegavaju boravak vani naročito intenzivne aktivnosti.

Preporuka radnicima na otvorenom je da ograniče intenzivne aktivnosti i koriste maske sa zaštitnim respiratornim filterima FFP2, FFP3.

Ako je izlazak neophodan, preporučuje se nošenje maski sa zaštitnim respiratornim filterima FFP2, FFP3. Maske su predviđene samo za kratkotrajno nošenje i ne pružaju potpunu zaštitu od zagađujućih materija u zraku.

Iz Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo u saopćenju za javnost napominju i važnost dobrog kvaliteta zraka u zatvorenom prostoru.

