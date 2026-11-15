Nezdrav zrak jutros u Živinicama i Lukavcu, upozorenje i za građane Tuzle

Kvalitet zraka jutros je posebno loš u nekoliko gradova Tuzlanskog kantona, a prema podacima platforme Eko akcija, Živinice i Lukavac nalaze se među najzagađenijim gradovima u Bosni i Hercegovini.

Prema mjerenjima u 9 sati, indeks kvaliteta zraka u Živinicama iznosio je 166, a u Lukavcu 154, što znači da je zrak nezdrav za sve stanovnike. U ovoj kategoriji našao se i Tešanj s indeksom 151.

Nešto ranije, u 8 sati, i Tuzla je zabilježila indeks kvaliteta zraka iznad 100, odnosno vrijednost 114, što označava nezdrav zrak za osjetljive grupe stanovništva.

U istom periodu povišene vrijednosti zabilježene su u Doboju (106), Kaknju (104) i Sarajevu (103). Banja Luka je u 9 sati imala indeks 140, što također predstavlja upozorenje za osjetljive kategorije stanovništva.

Prema korištenoj skali, vrijednosti indeksa do 50 označavaju dobar kvalitet zraka, od 51 do 100 umjereno zagađen zrak, od 101 do 150 zrak nezdrav za osjetljive grupe, dok vrijednosti iznad 150 označavaju nezdrav zrak za sve stanovnike.

Nezdrav zrak može pogoršati tegobe kod osoba sa srčanim i plućnim oboljenjima, posebno onih koje imaju astmu. Trudnicama, djeci, starijim osobama i hroničnim bolesnicima preporučuje se smanjenje fizičkih aktivnosti na otvorenom, dok bi ostali građani trebali izbjegavati duži i naporan boravak vani.

Vrijednosti indeksa kvaliteta zraka mijenjaju se tokom dana, zbog čega se građanima preporučuje da prate aktuelna mjerenja i prilagode aktivnosti stanju zagađenosti.