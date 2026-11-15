Danas svečana dodjela menšure novom reisul-ulemi Nedžadu-ef. Grabusu

Menšura novom reisul-ulemi Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Nedžadu-ef. Grabusu bit će svečano uručena danas u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu, čime će i zvanično preuzeti dužnost poglavara i najvišeg vjerskog autoriteta Islamske zajednice.

Direktan prijenos svečanosti počinje u 11:40 sati, a gledatelji će program moći pratiti na BHRT-u, BIR televiziji i Al Jazeeri Mubasher. Prijenos na BHRT-u i BIR televiziji pratit će komentari profesorice Zehre Alispahić i Hasana Hasića, dok je gost programa Meho Šljivo.

Menšuru će novom reisul-ulemi uručiti predsjednik Sabora Islamske zajednice u BiH Edhem Bičakčić. Svečanosti će prisustvovati predstavnici državnih institucija, diplomatskog kora, međunarodnih islamskih institucija, članovi izbornog tijela, vjerski velikodostojnici i druge ugledne zvanice.

Predaja menšure predstavlja središnji čin uvođenja reisul-uleme u dužnost. Ovim činom potvrđuju se zakonitost njegovog izbora i šerijatska ovlaštenja, uključujući pravo da ovlašćuje druge vjerske službenike za obavljanje njihovih dužnosti.

Kao poglavar i vrhovni muftija, reisul-ulema predstavlja i zastupa Islamsku zajednicu, predsjedava Rijasetom i Vijećem muftija te usmjerava i nadzire vjerski život. Njegove dužnosti uključuju i donošenje fetvi, brigu o razumijevanju i življenju islama te zaštitu vjerskih prava i sloboda pripadnika Zajednice.

Nedžad-ef. Grabus, koji je prije izbora obavljao dužnost sarajevskog muftije, izabran je za reisul-ulemu 10. oktobra 2026. godine, za mandatni period od 2026. do 2033. godine.