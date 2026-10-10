U Sarajevu počelo zasjedanje Izbornog tijela za izbor reisul-uleme

U Sarajevu je danas počelo zasjedanje Izbornog tijela koje će odlučiti ko će biti novi reisul-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Za ovu funkciju kandidovali su se mostarski muftija Salem ef. Dedović, sarajevski muftija Nedžad ef. Grabus i direktor Uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice Mensur ef. Malkić.

Izbor 14. reisul-uleme provodi se tajnim glasanjem, a novi poglavar naslijedit će Huseina ef. Kavazovića, koji je ovu dužnost obavljao u dva uzastopna mandata.

Ime izabranog reisul-uleme bit će poznato nakon završetka glasanja i potvrđivanja rezultata.