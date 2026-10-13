Od 17. oktobra počinje akcija prikupljanja zekata na poljoprivredne proizvode

Akcija prikupljanja zekata na poljoprivredne proizvode bit će organizovana od 17. oktobra do 1. novembra u okviru aktivnosti Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Vjernici će u ovom periodu imati priliku izdvojiti dio svojih poljoprivrednih prinosa i na taj način izvršiti vjersku obavezu zekata.

Prikupljanje se organizuje putem džemata i medžlisa Islamske zajednice, a proizvodi se, prema dosadašnjoj praksi, najvećim dijelom usmjeravaju za potrebe ishrane učenika u medresama. Dio prikupljenih količina može biti namijenjen i drugim ustanovama te osobama kojima je potrebna pomoć.

Zekat na poljoprivredne proizvode odnosi se na određene vrste voća, povrća, žitarica i drugih prinosa. Visina izdvajanja zavisi od načina navodnjavanja, a prema islamskim propisima iznosi pet ili deset posto prinosa, odnosno 7,5 posto kod kombinovanog navodnjavanja.

Islamska zajednica u BiH već godinama provodi organizovano prikupljanje zekata na poljoprivredne proizvode, povezujući izvršavanje vjerske obaveze s podrškom obrazovnim ustanovama i socijalno ugroženim kategorijama stanovništva.

Ovogodišnja akcija trajat će do 1. novembra, a informacije o predaji poljoprivrednih proizvoda vjernici mogu zatražiti u svojim džematima i nadležnim medžlisima.