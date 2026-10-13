Od 17. oktobra počinje akcija prikupljanja zekata na poljoprivredne proizvode

Nedžida Sprečaković
Od 17. oktobra počinje akcija prikupljanja zekata na poljoprivredne proizvode
Od 17. oktobra počinje akcija prikupljanja zekata na poljoprivredne proizvode

Akcija prikupljanja zekata na poljoprivredne proizvode bit će organizovana od 17. oktobra do 1. novembra u okviru aktivnosti Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Vjernici će u ovom periodu imati priliku izdvojiti dio svojih poljoprivrednih prinosa i na taj način izvršiti vjersku obavezu zekata.

Prikupljanje se organizuje putem džemata i medžlisa Islamske zajednice, a proizvodi se, prema dosadašnjoj praksi, najvećim dijelom usmjeravaju za potrebe ishrane učenika u medresama. Dio prikupljenih količina može biti namijenjen i drugim ustanovama te osobama kojima je potrebna pomoć.
Zekat na poljoprivredne proizvode odnosi se na određene vrste voća, povrća, žitarica i drugih prinosa. Visina izdvajanja zavisi od načina navodnjavanja, a prema islamskim propisima iznosi pet ili deset posto prinosa, odnosno 7,5 posto kod kombinovanog navodnjavanja.

Islamska zajednica u BiH već godinama provodi organizovano prikupljanje zekata na poljoprivredne proizvode, povezujući izvršavanje vjerske obaveze s podrškom obrazovnim ustanovama i socijalno ugroženim kategorijama stanovništva.
Ovogodišnja akcija trajat će do 1. novembra, a informacije o predaji poljoprivrednih proizvoda vjernici mogu zatražiti u svojim džematima i nadležnim medžlisima.

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