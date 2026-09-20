Islamska zajednica u BiH osudila napade na Saudijsku Arabiju i pozvala na prekid nasilja

Islamska zajednica u BiH osudila je napade jemenskog pokreta Ansarullah, poznatog kao Huti, na ciljeve u Saudijskoj Arabiji te pozvala na prekid nasilja i povratak pregovorima.

U saopćenju Islamske zajednice navodi se da su posebno uznemirujuće informacije o presretnutim projektilima koji su, prema navodima saudijskih vlasti, bili usmjereni prema području Mekke.

Saudijska Arabija ranije je saopćila da je njena protivzračna odbrana 15. septembra presrela dron južno od Mekke, prije nego što je ušao u zabranjeni zračni prostor svetog grada. Huti su odbacili tvrdnju da su namjeravali napasti Mekku.

Islamska zajednica pozvala na prekid nasilja

Iz Islamske zajednice poručili su da se, bez obzira na složenost političkih i sigurnosnih odnosa u regiji, rješenje mora tražiti kroz zaustavljanje sukoba i pregovore.

U saopćenju su podsjetili na islamske vrijednosti mira i obavezu suprotstavljanja nasilju i ratovima.

„Svjesni sve kompleksnosti odnosa i globalnih previranja, kao zajednica koja je preživjela rat i agresiju smatramo svojom moralnom obavezom da dignemo svoj glas protiv nasilja i rata bilo gdje u svijetu“, navedeno je u saopćenju.

Napetosti u regiji posljednjih dana rastu

Napadi između Huta i Saudijske Arabije intenzivirani su tokom posljednjih dana. Saudijske vlasti su 19. septembra saopćile da je presretnut i balistički projektil usmjeren prema Rijadu, dok su zabilježeni pokušaji napada i na druge lokacije u zemlji. Huti su, s druge strane, saopćili da su gađali određene ciljeve u Rijadu i objekte povezane sa saudijskom naftnom kompanijom Aramco.

Islamska zajednica u BiH u svom obraćanju nije ulazila u širi politički kontekst sukoba, već je poziv usmjerila na zaštitu civila, prekid nasilja i povratak pregovorima.