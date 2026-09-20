Prve pahulje snijega moguće već u utorak na najvišim planinama

Prve pahulje snijega moguće su već u utorak, 22. septembra, na vrhovima pojedinih najviših planina u Bosni i Hercegovini, objavio je BH Meteo.

Prema njihovoj prognozi, snježna granica mogla bi se spustiti na oko 1.800 metara nadmorske visine, ali se ne očekuje formiranje snježnog pokrivača.

Riječ je tek o mogućem simboličnom pahuljanju, jer će predstojeće zahlađenje uglavnom biti suho i bez značajnijih padavina.

Stižu osjetno hladniji dani

Mnogo izraženija promjena osjetit će se kroz pad temperatura, posebno tokom jutarnjih sati.

Federalni hidrometeorološki zavod za utorak najavljuje jutarnje temperature od sedam do 14 stepeni u Bosni, dok će na jugu biti do 18 stepeni. Tokom dana u većem dijelu zemlje očekuje se između 16 i 22 stepena, a na jugu do 24.

U Bosni će biti umjereno do pretežno oblačno, a slaba kiša moguća je u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U Hercegovini se očekuje više sunčanog vremena.

Osjećaj hladnoće dodatno će pojačavati sjeverni i sjeveroistočni vjetar, dok se na jugu i jugozapadu povremeno očekuju jači udari.

Prve pahulje bez pravog zimskog vremena

BH Meteo naglašava da prve pahulje snijega ne znače dolazak zime niti značajniji snježni događaj.

Zbog manjka padavina, eventualni snijeg zadržao bi se samo kratko na najvišim vrhovima, bez stvaranja pokrivača.

Promjena ipak dolazi neposredno pred početak kalendarske jeseni, koja počinje 23. septembra, pa će osjetno hladnija jutra i svježiji dani dodatno naglasiti prelazak iz ljetnog u jesenski period.

U srijedu se očekuje stabilnije i uglavnom sunčano vrijeme, ali uz još hladnija jutra, od šest do 12 stepeni u Bosni.

BH Meteo zato savjetuje da se narednih dana pripremi toplija garderoba, posebno za jutarnje i večernje sate.