Tri kandidata u utrci za novog reisul-ulemu Islamske zajednice u BiH

Ko će biti novi poglavar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini bit će poznato nakon današnjeg izbornog procesa u Sarajevu. Za funkciju 14. reisul-uleme kandiduju se trojica vjerskih dužnosnika, a odluku o nasljedniku Huseina ef. Kavazovića donijet će Izborno tijelo tajnim glasanjem.

Izborna sjednica zakazana je za 10 sati u Gazi Husrev-begovoj biblioteci. Prije početka rada prisutnima bi se trebao obratiti Edhem Bičakčić, predsjednik Sabora Islamske zajednice.

Za ovu funkciju kandidati su mostarski muftija Salem ef. Dedović, sarajevski muftija Nedžad ef. Grabus i Mensur ef. Malkić, direktor Uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice.

O njihovim kandidaturama odlučivao je Sabor Islamske zajednice na sjednici 5. septembra, nakon što su prijedlozi razmatrani u 18 izbornih područja, koja obuhvataju Bosnu i Hercegovinu, domovinske zemlje i dijasporu.

Pravo glasa imaju članovi Sabora, glavni imami, predsjednici medžlisa i direktori ustanova Islamske zajednice. Glasanje će biti organizovano tako da prostor u kojem se obavlja izbor bude odvojen od dijela predviđenog za predstavnike medija.

Kandidati su ranije predstavili planove za mandat od 2026. do 2033. godine. Među temama koje su izdvojili su razvoj institucija Islamske zajednice, položaj imama, obrazovanje i veće uključivanje mladih.

Husein ef. Kavazović na čelu Islamske zajednice nalazi se od 2012. godine, kada je izabran dok je obavljao funkciju tuzlanskog muftije. S obzirom na to da je odradio dva uzastopna mandata, nema pravo na novu kandidaturu. Ustav Islamske zajednice dopušta najviše dva uzastopna mandata na ovoj funkciji.

Po završetku izbornog postupka i potvrđivanja rezultata očekuje se obraćanje medijima, nakon kojeg će biti objavljeno ko preuzima dužnost reisul-uleme.