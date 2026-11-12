Nedžad-ef. Grabus u nedjelju preuzima dužnost reisul-uleme

Nedžad-ef. Grabus u nedjelju, 15. novembra, zvanično će preuzeti dužnost reisul-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Svečanost uručenja menšure i polaganja zakletve bit će održana u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu, čime će biti završena primopredaja dužnosti nakon dva mandata dosadašnjeg reisul-uleme Huseina-ef. Kavazovića.

Menšuru će novoizabranom reisul-ulemi uručiti predsjednik Sabora Islamske zajednice u BiH Edhem Bičakčić. Svečanosti će prisustvovati predstavnici državnih institucija, diplomatskog kora, međunarodnih islamskih organizacija, vjerski velikodostojnici i drugi zvaničnici.

Direktan televizijski prijenos svečanosti osigurat će BHRT i BIR televizija, s početkom u 11:50 sati, tako da će događaj moći pratiti vjernici u Bosni i Hercegovini, regiji i dijaspori.

Nakon ceremonije u Gazi Husrev-begovoj džamiji, u poslijepodnevnim satima predviđen je prijem za predstavnike drugih vjerskih zajednica, diplomatskog kora i javnog života.

Šta predstavlja menšura koju će primiti Nedžad-ef. Grabus?

Menšura je svečani dokument kojim se potvrđuje zakonitost izbora reisul-uleme i njegovo ovlaštenje za obavljanje dužnosti najvišeg vjerskog autoriteta Islamske zajednice.

Naziv potječe od arapske riječi koja označava potvrdu, ukaz ili dokument o imenovanju. U bosanskohercegovačkoj islamskoj tradiciji menšura ima posebno mjesto jer potvrđuje vjerski legitimitet reisul-uleme i kontinuitet rukovođenja Islamskom zajednicom.

Reisul-ulema predstavlja i zastupa Islamsku zajednicu, predsjedava Rijasetom i Vijećem muftija te ima važnu ulogu u usmjeravanju vjerskog života i zaštiti prava vjernika.

Svečanost uručenja menšure ima i historijski značaj. Grabus je 2012. godine, tada kao ljubljanski muftija, bio član Odbora za dodjelu menšure Huseinu-ef. Kavazoviću, a 14 godina kasnije na istom mjestu preuzet će dužnost njegovog nasljednika.

Ko je novi reisul-ulema Islamske zajednice u BiH?

Prof. dr. Nedžad-ef. Grabus rođen je 1968. godine. Gazi Husrev-begovu medresu završio je 1987., a diplomirao je na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu 1994. godine. Na istom fakultetu magistrirao je 2001. i doktorirao 2008. godine.

Tokom profesionalne karijere radio je u Vjersko-prosvjetnoj službi Rijaseta i na Fakultetu islamskih nauka, gdje je 2021. godine izabran u zvanje redovnog profesora.

Od 2006. do 2021. godine obavljao je dužnost ljubljanskog muftije i predsjednika Mešihata Islamske zajednice u Sloveniji. U tom periodu učestvovao je u realizaciji projekta izgradnje Muslimanskog kulturnog centra u Ljubljani, čija je džamija otvorena 2020. godine.

Za doprinos međureligijskom i međukulturnom dijalogu odlikovan je Srebrnim redom za zasluge Republike Slovenije.

Dužnost sarajevskog muftije preuzeo je u septembru 2021. godine, a za novog reisul-ulemu izabran je 10. oktobra ove godine. Na izborima je dobio podršku 230 članova izbornog tijela Islamske zajednice.

Nedžad-ef. Grabus bit će 14. reisul-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, a izabran je za sedmogodišnji mandat, od 2026. do 2033. godine.