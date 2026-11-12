Zatražen pritvor za Tuzlaka: Pronađena dva kilograma amfetamina i pištolj

Adnan Požegić (39) iz Tuzle osumnjičen je za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga te kršenje Zakona o oružju i municiji Tuzlanskog kantona. Kantonalno tužilaštvo TK danas je Općinskom sudu u Tuzli uputilo prijedlog za određivanje jednomjesečnog pritvora.

Prijedlog za pritvor uslijedio je nakon policijske akcije provedene 10. novembra, kada su istražitelji Sektora kriminalističke policije MUP-a TK, po nalogu Tužilaštva i naredbi Općinskog suda Tuzla, pretresli porodičnu kuću i pomoćne prostorije koje osumnjičeni koristi u jednom tuzlanskom naselju.

Tokom pretresa pronađena su dva pakovanja s približno dva kilograma amfetamina, kao i određena količina marihuane. Policijski službenici pronašli su i pištolj za koji osumnjičeni nije imao odgovarajuću ispravu, te druge predmete koji se dovode u vezu s krivičnim djelima za koja se tereti.

Adnan Požegić predat u nadležnost Tužilaštva TK

Nakon pretresa Požegić je uhapšen i nad njim je provedena kriminalistička obrada. Uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima predat je u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Postupajući tužilac donio je naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog, nakon čega je Općinskom sudu u Tuzli predložio određivanje jednomjesečnog pritvora.

Adnan Požegić se tereti za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, u sticaju s krivičnim djelom iz člana 73. Zakona o oružju i municiji Tuzlanskog kantona.

Istražne radnje u ovom predmetu se nastavljaju, a o prijedlogu za određivanje pritvora odlučit će Općinski sud u Tuzli.