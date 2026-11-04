Osumnjičena za šest krađa u Tuzli: Ukrala novac i nakit vrijedan 16.500 KM

Ali Huremović
Osumnjičena za šest krađa u Tuzli: Ukrala novac i nakit vrijedan 16.500 KM
Tužilaštvo TK

Krađe u Tuzli počinjene od aprila do septembra ove godine predmet su istrage protiv Hatidže Kavadarević, trenutno nastanjene u Tuzli, za koju je Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona predložilo određivanje jednomjesečnog pritvora. Osumnjičena se tereti za šest krađa, kojima je, prema navodima Tužilaštva, pribavljena protivpravna imovinska korist od približno 16.500 KM.

Prijedlog za određivanje pritvora upućen je Općinskom sudu u Tuzli zbog postojanja osnovane sumnje da je Kavadarević počinila produženo krivično djelo krađa.

Kako su, prema sumnjama Tužilaštva, izvršene krađe u Tuzli?

Prema navodima Tužilaštva TK, osumnjičena je tokom šest mjeseci ulazila u otključane stanove i porodične kuće ili koristila nepažnju vlasnika kako bi otuđila novac i vrijedne predmete.

Među ukradenim stvarima nalazili su se novčanici, lični dokumenti, bankovne kartice, zlatni nakit i druge vrijednosti. U jednom slučaju sumnjiči se da je ukradenim bankovnim karticama plaćala robu u više trgovina.

Najveća pojedinačna krađa odnosila se na zlatni nakit i druge vrijedne predmete, čija je ukupna vrijednost procijenjena na oko 15.000 KM.

Prema dosadašnjim rezultatima istrage, ukupna protivpravna imovinska korist pribavljena kroz svih šest krađa iznosi približno 16.500 KM.

Osumnjičena uhapšena 2. novembra

Na dokumentovanju krivičnih djela, po nalogu Kantonalnog tužilaštva TK, radili su policijski službenici Policijske uprave Tuzla.

Kavadarević je uhapšena 2. novembra 2026. godine, nakon čega je nad njom provedena kriminalistička obrada. Uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predata je u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Postupajući tužilac donio je naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenu, a Općinskom sudu Tuzla upućen je prijedlog za određivanje jednomjesečnog pritvora. Odluka suda o predloženoj mjeri pritvora još nije navedena u saopćenju Tužilaštva.

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