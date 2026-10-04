Tužilaštvo i policija TK spremni za postupanje u slučaju izbornih nepravilnosti

S ciljem zaštite integriteta izbornog procesa i pravovremenog postupanja po prijavama i saznanjima o eventualnim zloupotrebama, Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona i Uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona danas provode operativni plan postupanja tokom održavanja Općih izbora u Bosni i Hercegovini.

Operativnim planom predviđen je angažman dežurnih tužilaca i policijskih službenika koji tokom izbornog dana postupaju po prijavama i drugim saznanjima o eventualnim nezakonitostima u vezi sa izbornim procesom. Po potrebi, bit će angažovani i dodatni dežurni tužioci koji su u pripravnosti.

Na biračkim mjestima i u njihovoj neposrednoj blizini, na propisanoj udaljenosti i u skladu sa zakonskim ovlaštenjima, prisutni su policijski službenici radi očuvanja javnog reda i mira, sigurnosti građana i nesmetanog odvijanja izbornog procesa. Policijski službenici građanima su na raspolaganju za prijavu eventualnih nepravilnosti i drugih sigurnosnih događaja.

Tokom cijelog izbornog dana tužiteljica koordinatorica, šefica Odjela za korupciju i privredni kriminal Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, prisutna je u Štabu Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, gdje učestvuje u koordinaciji aktivnosti i postupanju po prijavama i informacijama u vezi sa izbornim procesom.

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona i Uprava policije MUP-a TK ostvaruju saradnju i sa drugim nadležnim institucijama i policijskim agencijama, kao i Centralnom izbornom komisijom Bosne i Hercegovine, s ciljem efikasnog postupanja u okviru zakonom propisanih nadležnosti.

Građani sve sumnje u nezakonitosti, izborne zloupotrebe i druge nepravilnosti za koje smatraju da mogu predstavljati krivično djelo mogu prijaviti nadležnoj policijskoj stanici, pozivom na broj 122, ili dežurnom kantonalnom tužiocu.

Iz Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i Uprave policije MUP-a TK podsjećaju da svaka nepravilnost u izbornom procesu ne mora nužno predstavljati krivično djelo, već može biti riječ i o povredi izbornih pravila za čije su sankcionisanje nadležni drugi organi, uključujući Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine.