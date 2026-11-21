Prvi koraci na ledu, poneki nesiguran pokret i mnogo dječijeg smijeha obilježili su početak nove sezone klizanja na tuzlanskoj Panonici. Omiljeno gradsko klizalište danas je otvorilo jubilarnu, 20. sezonu, ponovo okupljajući mališane, njihove roditelje i sve ljubitelje zimskih aktivnosti.

Za neke je ovo bio prvi susret s ledom, dok se drugi na klizalište vraćaju već godinama, njegujući tradiciju koja je postala neizostavan dio zime u Tuzli.

„Naučila sam klizati prije jedno dvije godine. Imam 11 godina i često dolazim s drugaricom. Volim klizanje i najviše uživam kada dolazim s roditeljima i drugarima“, ispričala je jedna od mladih posjetiteljica.

Tokom dvije decenije postojanja, klizalište na Panonici postalo je mnogo više od mjesta za rekreaciju. Generacije Tuzlaka upravo su ovdje napravile prve korake na ledu, a zimski dani uz klizaljke, druženje i zabavu postali su dio odrastanja brojnih mališana.

Početak jubilarne sezone obilježen je i posebnim programom za najmlađe, koji je uključivao besplatnu predstavu animatora Fazonka, dok su druženje dodatno upotpunile maskote Rumi, Mira i Sić.

„Pred nama je 20. sezona klizanja i omogućili smo našim mališanima da je proslave uz zabavni program. Pripremili smo besplatnu predstavu za djecu s animatorom Fazonkom, a potom su na ledu planirane i maskote. Već 15 do 20 minuta prije početka predstave vidjeli smo veliko interesovanje, a prostor predviđen za djecu već je bio popunjen“, kazali su iz Javnog preduzeća Pannonica.

Dobra posjećenost na samom otvaranju najavljuje još jednu sezonu ispunjenu druženjem i brojnim sadržajima. Kako ističu iz Panonike, i tokom ove zime planirane su različite aktivnosti, a o njihovim terminima javnost će biti blagovremeno obaviještena.

Poseban značaj ima i besplatna škola klizanja za djecu, koja će biti organizovana i ove godine. Uz podršku BH Telecoma, u saradnji s Javnim preduzećem Pannonica, mogućnost da savladaju prve korake na ledu dobit će 160 mališana.

Za dobru atmosferu na otvaranju pobrinuo se i animator Fazonko, koji već 22 godine kroz svoje nastupe donosi smijeh i zabavu najmlađima. Ovoga puta predstavio se interaktivnom predstavom „Fazonkov čarobni štapić“.

„Predstava je puna komike i smijeha. Očekujem odličnu zabavu i vjerujem da je ovo početak jednog lijepog druženja Fazonka i grada Tuzle“, poručio je animator.

Dvadeset sezona, hiljade klizača i bezbroj uspomena svjedoče o tome koliko je Panonika postala važan dio zimskog života Tuzle. Na ledu nije najvažnije ko najbolje kliza, već ko se najbolje zabavlja.

Nova sezona tek je počela, a prema atmosferi s otvaranja, klizalištu na Panonici ni ove zime neće nedostajati smijeha, druženja i dobrog raspoloženja.