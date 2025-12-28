Završeni “Bingo & Pannonica Winter Days”: Osmijesi mališana obojili zimske dane

Završeni su “Bingo & Pannonica Winter Days”, događaji koji su proteklog vikenda u Pannonici okupili veliki broj djece i njihovih roditelja. Organizatori ističu da je događaj protekao u znaku osmijeha, igre i zimskog veselja.

Tokom oba dana mališani su uživali u različitim aktivnostima, uključujući druženje s Bingo maskotama, facepainting, te besplatnim slatkišima.

“Srce nam je puno jer smo vidjeli toliko dječjih osmijeha i iskrene radosti. Hvala svima koji su nam pomogli uljepšati ove zimske dane,” izjavio je predstavnik JP Pannonica d.o.o. Tuzla.

Organizatori naglašavaju kako je cilj manifestacije bio pružiti nezaboravne trenutke najmlađima te stvoriti toplu, prijateljsku atmosferu u ovom zimskom periodu.

Bingo & Pannonica Winter Days održani su 27. i 28. decembra 2025. godine, a zahvaljujući bogatom programu događaji su privukli brojne posjetitelje svih uzrasta.

JP Pannonica d.o.o. Tuzla planira i u budućnosti organizirati slične događaje kako bi nastavili s promicanjem zabave, zajedništva i pozitivnih iskustava za djecu.