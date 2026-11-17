Gradsko klizalište Panonika u Tuzli u subotu, 21. novembra, otvara jubilarnu 20. sezonu klizanja, a tim povodom pripremljen je zabavni program za djecu i njihove porodice. Svečano otvorenje počet će u 12 sati.

Ovogodišnja sezona ima poseban značaj jer Panonika obilježava dvije decenije rada gradskog klizališta, koje je tokom proteklih godina postalo jedno od prepoznatljivih mjesta za zimsku rekreaciju i druženje u Tuzli.

Program otvorenja počet će interaktivnom predstavom za djecu uz animatora Fazonka, nakon čega je planirano druženje i klizanje na ledu.

Za najmlađe posjetioce organizovano je i fotografisanje s maskotama Rumijem, Mirom i Stitchom, koje će biti dio programa obilježavanja jubileja.

Iz Panonike su pozvali građane Tuzle i okolnih mjesta da sa svojim porodicama i prijateljima prisustvuju otvorenju i početku nove sezone klizanja.

Otvorenje 20. sezone klizanja na Panonici zakazano je za subotu, 21. novembra, u 12 sati.