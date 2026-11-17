Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 18.11.2026. godine (srijeda) na području:

1. Grada Tuzla, u ulicama Slavinovići (brojevi 6, 6A, 6B, 6C, 8 i 10) i Hasana Brkića, u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

2. Općine Čelić, u naseljima Brnjik, Lukavica, Šibošnica, Nahvioci, Drijenča, Miladići, Humci, Brezje i Sitari, u vremenu od 10:00 do 13:00 sati.

3. Općine Teočak, u naseljima Šaračka Brda i Blaganovo Brdo, u vremenu od 09:00 do 16:00 sati.

4. Grada Živinice, u naseljima Kuljan, Gladajevići i Brgule, u vremenu od 10:00 do 15:00 sati.

Dana 19.11.2026. godine (četvrtak) na području:

1. Grada Tuzla, u naselju Momanovo, u vremenu od 08:30 do 14:00 sati.