Planska isključenja električne energije u TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 11.11.2026. godine (srijeda) na području:

1. Grada Tuzla u ulici Drage Pavića u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.

2. Grada Gračanica u naselju Stjepan Polje u vremenu od 10:00 do 15:00 sati.

Dana 12.11.2026. godine (četvrtak) na području:

1. Grada Tuzla:

– u naselju: Put Križani i Drage Pavića u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

– u naselju Plane u vremenu od 08:00 d0 15:00 sati.

– u naseljima: Bukinje Kolona, Plane, Mihatovići i Brgule u vremenu od 08:30 do 15: 00 sati.

2. Grada Gračanica:

– u naselju Rašljeva u vremenu od 10:00 do 15:00 sati.

– u naseljima: Škahovica i Babići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

3. Grada Srebrenik:

– u naseljima: Falešići, Čekanići i Gornji Moranjci u vremenu od 08:30 do 12: 00 sati.

– u naseljima: Uroža, Šahmeri, Behrami,Seona,Dedići, Padališta, Lipje, Cage i dio Dubokog Potoka kod škole u vremenu od 12:30 do 15:30 sati.