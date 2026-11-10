Planska isključenja električne energije u TK

Nedžida Sprečaković
Planska isključenja električne energije na području TK, prekidi struje
Foto: Ilustracija/ Isključenja električne energije

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 11.11.2026. godine (srijeda) na području:

1. Grada Tuzla u ulici Drage Pavića u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.
2. Grada Gračanica u naselju Stjepan Polje u vremenu od 10:00 do 15:00 sati.

Dana 12.11.2026. godine (četvrtak) na području:

1. Grada Tuzla:
– u naselju: Put Križani i Drage Pavića u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.
– u naselju Plane u vremenu od 08:00 d0 15:00 sati.
– u naseljima: Bukinje Kolona, Plane, Mihatovići i Brgule u vremenu od 08:30 do 15: 00 sati.

2. Grada Gračanica:
– u naselju Rašljeva u vremenu od 10:00 do 15:00 sati.
– u naseljima: Škahovica i Babići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

3. Grada Srebrenik:
– u naseljima: Falešići, Čekanići i Gornji Moranjci u vremenu od 08:30 do 12: 00 sati.
– u naseljima: Uroža, Šahmeri, Behrami,Seona,Dedići, Padališta, Lipje, Cage i dio Dubokog Potoka kod škole u vremenu od 12:30 do 15:30 sati.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Pregovori propali: Privredi prijeti poskupljenje struje od 30 posto

BiH

Neminovno poskupljenje struje u privrednom sektoru: “Doći će do poskupljenje robe...

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Tuzla i TK

Planska isključenja električne energije na području TK

Vijesti

Planska isključenja električne energije na području TK

BiH

Industrijska struja za 2027. skuplja 29 posto? EPBiH pojasnila kako formira...

Vijesti

Svjetski dan nauke: U FBiH za istraživanja izdvojeno sedam miliona KM

Vijesti

SOS Dječija sela u BiH: Za samo 10 KM možete ugrijati dječiji dom

Vijesti

Dijaliza pacijenata iz Sanskog Mosta: Zavod negira dug

Vijesti

Barbarez ostao bez stopera: Hadžikadunić propušta oba meča

Istaknuto

Pregovori propali: Privredi prijeti poskupljenje struje od 30 posto

Učitati više