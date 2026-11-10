Svjetski dan nauke za mir i razvoj obilježava se danas, 10. novembra, s ciljem podizanja svijesti o značaju nauke u svakodnevnom životu, njenoj ulozi u očuvanju mira i pronalaženju rješenja za globalne izazove. Ovaj međunarodni dan, ustanovljen na inicijativu UNESCO-a, naglašava važnost naučnih istraživanja, razmjene znanja i saradnje među državama.

Nauka ima ključnu ulogu u razvoju medicine, tehnologije, obrazovanja i zaštite okoliša, ali i u rješavanju brojnih društvenih problema. Obilježavanje ovog dana prilika je da se ukaže na potrebu većeg ulaganja u istraživanja, podršku mladim naučnicima i dostupnost naučnih dostignuća široj javnosti.

Svjetski dan nauke: Za istraživanja u FBiH više od sedam miliona KM

Povodom obilježavanja Svjetskog dana nauke za mir i razvoj, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke saopćilo je da su budžetska izdvajanja za nauku, inovacije i tehnološki razvoj u Federaciji Bosne i Hercegovine tokom posljednje četiri godine povećana za više od 280 posto.

U 2026. godini za ovu oblast osigurano je više od sedam miliona KM, a sredstva su namijenjena podršci naučnoistraživačkim projektima, naučnim časopisima, organizaciji stručnih skupova, kao i doktorantima i postdoktorantima.

Ministarstvo navodi da se posebna pažnja posvećuje jačanju istraživačke infrastrukture na javnim univerzitetima, razvoju informacionog sistema e-CRIS te omogućavanju pristupa međunarodnim naučnim bazama podataka.

U okviru unapređenja naučnog i tehnološkog razvoja uspostavljeni su Savjet za nauku, Savjet za inovacije i Savjet za tehnološki razvoj. Pokrenuta je i izrada Strategije razvoja nauke, inovacija i tehnologije Federacije BiH za period od 2027. do 2034. godine.

Iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke poručili su da Svjetski dan nauke za mir i razvoj podsjeća na značaj ulaganja u znanje, istraživačku radoznalost i rad naučnika čija dostignuća doprinose razvoju društva.

Ministarstvo je ovom prilikom uputilo čestitke naučnicima, istraživačima, univerzitetskim profesorima, studentima i svima koji svojim radom doprinose stvaranju novih znanja.