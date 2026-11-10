Pregovori propali: Privredi prijeti poskupljenje struje od 30 posto

Privrednici su tražili prihvatljivije cijene električne energije za narednu godinu, ali dogovor s Elektroprivredom BiH nije postignut.

Za pojedine prehrambene kompanije to znači povećanje od 29 posto, a za metalnu industriju do 31 posto. Poslodavci smatraju da bi korekcija do deset posto bila podnošljiva.

„Pa sve do 10% bi se moglo na neki način ukalkulisati bez nekih značajnijih refleksija po cijenu krajnjeg proizvoda. Međutim, mora nam biti jasno ako ne uspijemo ispoštovati korekciju i tolerantno komuniciranje cijena, to će se drastično odraziti na poskupljenje svih proizvoda budući da je električna energija ulaznim inputom sve i jednog proizvoda”, kazao je Nihad Imširović, predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH.

Elektroprivreda BiH, međutim, tvrdi da ponuđene cijene nisu rezultat proizvoljne odluke kompanije, nego obaveza koje proizlaze iz načina formiranja cijena za tržišne kupce. Ističu da su evropske berze suočene s visokim cijenama električne energije, a da postojeća tarifna metodologija ne omogućava ublažavanje tolikog povećanja.

„Prezentirali smo da po našem dokumentu, načinu kreiranja cijena koja se zove tarifna metodologija Elektropriveda nije u mogućnosti da amortizuje tako visoke skokove cijena na berzama električne energije u Evropi i zaključili smo da ostajemo posvećeni zajedno da rješavamo ovo pitanje, vjerovatno neki naredni korak je sastanak u Vladi Federacije i resornom ministarstvu. Mi svakako stojimo na raspolaganju da aktivno radimo na rješenju ovoga pitanja”, pojasnio je Nevad Ikanović, izvršni direktor za snabdijevanje i trgovinu Elektroprivrede BiH.

Takvo obrazloženje ne umanjuje zabrinutost privrednika. Upozoravaju da će povećani troškovi električne energije direktno utjecati na konkurentnost domaćih kompanija, ali i na cijene proizvoda koje građani svakodnevno kupuju.

„Cijena električne energije po novim sa ponuđenim ugovorima će biti 163 eura po kW. Komparacije radi u Njemačkoj je 160, u Češkoj je 140, u Sjedinjenim Američkim Državama 125 dolara po MW. Onda ćemo se jednostavno prestati pitati zašto je neki proizvod skuplji u BiH nego što je to u Njemačkoj”, rekao je Nihad Imširović, predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH.

Osim visokih cijena na evropskom tržištu, domaći elektroenergetski sektor suočava se i s nedovoljnom proizvodnjom električne energije. Iako iz Elektroprivrede BiH tvrde da trenutna poskupljenja nisu direktna posljedica tog problema, potvrđuju da domaća proizvodnja ne zadovoljava potrebe stanovništva i privrede.

„Neosporna je činjenica da u ovom trenutku ne proizvodimo dovoljno električne energije koliko treba za potrebe građanstva i privrede i to je neki drugi problem. Ova trenutna situacija tiče se isključivo trenutne geopolitičke i energetskih prilika koje vladaju u regionu. Svi smo svjesni šta se dešava sa svim energentima pa i cijenom električne energije”, dodao je Ikanović.

Nakon neuspješnih pregovora, poslodavci će rješenje pokušati pronaći kroz razgovore s Vladom Federacije BiH i Ekonomsko-socijalnim vijećem. Do tada ponuđene cijene za 2027. godinu ostaju nepromijenjene, a privrednici upozoravaju da bi povećani troškovi električne energije mogli dodatno opteretiti domaću proizvodnju i poslovanje kompanija.