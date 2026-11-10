Doživi Tuzlanski kanton u 100 sekundi naziv je projekta koji RTV Slon realizuje u saradnji s Turističkom zajednicom Tuzlanskog kantona, s ciljem promocije prirodnih ljepota, turističkih destinacija i zanimljivosti našeg kraja.

U novoj video priči vodimo vas na Konjuh, jednu od najpoznatijih planina sjeveroistočne Bosne, koja svojim šumama, planinskim pejzažima i bogatstvom biljnog i životinjskog svijeta privlači ljubitelje prirode tokom cijele godine.

Zaštićeni pejzaž Konjuh posebno je zanimljiv planinarima, izletnicima i svima koji žele pobjeći od gradske gužve. Brojne šumske staze, čist planinski zrak i prirodni ambijent čine ga jednom od omiljenih destinacija za aktivan odmor u Tuzlanskom kantonu.

Kroz projekat „Doživi Tuzlanski kanton u 100 sekundi“ predstavljamo prirodne ljepote Konjuha i mogućnosti koje ova planina nudi za odmor, rekreaciju i istraživanje.

Pogledajte video i doživite Konjuh u 100 sekundi.