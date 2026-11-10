Nasilje nad ženama: U Tuzli počele stručne obuke

Ali Huremović
Nasilje nad ženama: U Tuzli počele stručne obuke

Nasilje nad ženama i nasilje u porodici u fokusu su serije stručnih obuka koje se održavaju u Tuzli, s ciljem efikasnije primjene Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Obuke okupljaju predstavnike policije, pravosuđa, centara za socijalni rad, zdravstvenih ustanova i drugih institucija uključenih u sistem zaštite žrtava nasilja.

Posebna pažnja posvećena je procjeni rizika i pravovremenom postupanju policije, kao ključnim koracima u sprečavanju ponavljanja nasilja i femicida. Razgovarano je o načinu na koji nadležne službe mogu zajednički djelovati kako bi žene koje su preživjele nasilje dobile odgovarajuću zaštitu.

Nasilje nad ženama zahtijeva bolju saradnju institucija

Jedna od tema obuke bio je pristup pravdi za žene koje su preživjele nasilje, uključujući dostupnost pravne pomoći i ostvarivanje sudske zaštite. Posebno su razmatrane prepreke s kojima se u ovim postupcima suočavaju žene s invaliditetom.

Kroz analizu konkretnih slučajeva učesnici su razmatrali mogućnosti bolje koordinacije policije, pravosuđa, socijalnih i zdravstvenih službi. Naglašena je i uloga zdravstvenih radnika, koji često mogu među prvima prepoznati znakove nasilja, pružiti podršku žrtvama i uputiti ih nadležnim institucijama.

Obuke se održavaju uoči kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“, koja svake godine počinje 25. novembra, na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.

Kroz ovaj program poseban naglasak stavljen je na odgovornost institucija da zakonske odredbe ne ostanu samo formalna obaveza, nego da ženama koje su preživjele nasilje omoguće pravovremenu pomoć, zaštitu i ostvarivanje prava.

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