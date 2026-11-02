Šesnaest pripadnika FUP-a na obuci za otkrivanje eksplozivnih prijetnji

Obuka iz kontradiverzione zaštite za 16 pripadnika Federalne uprave policije počela je danas na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Cilj specijalističkog programa je unapređenje znanja i vještina policijskih službenika za otkrivanje potencijalnih sigurnosnih prijetnji i provođenje preventivnih mjera zaštite.

Među polaznicima obuke je 14 muškaraca i dvije žene, koji će tokom programa sticati znanja potrebna za stručno, efikasno i sigurno obavljanje poslova kontradiverzione zaštite (KDZ).

Poseban naglasak stavljen je na timski rad tokom sigurnosnih pregleda, kao i na provođenje mjera zaštite prilikom održavanja javnih manifestacija i posjeta štićenih ličnosti.

Obuka iz kontradiverzione zaštite jača kapacitete FUP-a

Policijski službenici usavršavat će postupke kontradiverzionih pregleda, uključujući sigurnosne provjere prostora i trasa kojima se kreću štićene ličnosti.

Stečena znanja primjenjivat će u svakodnevnom radu, posebno prilikom provođenja preventivnih sigurnosnih mjera, otkrivanja krivičnih djela i njihovih počinilaca.

Ovakav vid stručnog usavršavanja važan je za jačanje operativnih kapaciteta Federalne uprave policije i unapređenje postupanja u situacijama koje mogu predstavljati sigurnosni rizik.

Iz Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova ističu da Policijska akademija kroz specijalističke programe nastavlja kontinuirano osposobljavanje policijskih službenika, s ciljem efikasnijeg obavljanja policijskih zadataka i povećanja sigurnosti građana.