EUFOR i spasilački tim iz Vogošće prvi put izveli obuku pasa za spašavanje uz helikopter

Pripadnici EUFOR-a i K9 tima Vatrogasne jedinice Vogošća realizovali su u kampu Butmir obuku pasa za traganje i spašavanje uz upotrebu helikoptera. Riječ je o prvoj organizovanoj obuci ove vrste u Bosni i Hercegovini, čiji je cilj unapređenje spremnosti spasilačkih timova za djelovanje u vanrednim situacijama.

Obuka je provedena u saradnji s avijacijskim odredom EUFOR-a, a bila je usmjerena na pripremu pasa i njihovih vodiča za sigurno korištenje helikoptera tokom spasilačkih operacija.

Psi za traganje i spašavanje obučeni su za pronalazak osoba u zahtjevnim uslovima, uključujući poplave, klizišta, zemljotrese, planinske nesreće i potrage za nestalim osobama.

Psi i njihovi vodiči učili kako postupati tokom helikopterskih operacija

Tokom obuke posebna pažnja posvećena je postepenom privikavanju pasa na buku i vibracije helikoptera, kao i na sigurno kretanje u njegovoj blizini.

Vježbe su obuhvatile ulazak u helikopter, transport, slijetanje i izlazak na teren, kako bi psi i njihovi vodiči bili pripremljeni za moguće angažovanje u stvarnim spasilačkim akcijama.

Za vodiče je obuka predstavljala priliku da savladaju postupke sigurnog upravljanja psima tokom svih faza helikopterskog transporta.

Iz EUFOR-a navode da je riječ o sposobnosti koja do sada nije bila razvijena u okviru spasilačkih K9 timova u Bosni i Hercegovini.

Prvi licencirani psi za traganje i spašavanje u BiH

U obuci su učestvovali članovi K9 tima Vatrogasne jedinice Vogošća, koji rade s prvim licenciranim psima za traganje i spašavanje u Bosni i Hercegovini.

Član tima Davorin Sekulić istakao je da je zajednička obuka omogućila vodičima i psima da steknu iskustvo rada u potpuno novom okruženju, što je važno za sigurnost i efikasnost budućih intervencija.

Komandant avijacijskog odreda EUFOR-a, potpukovnik Alessandro Guadagno, pohvalio je profesionalnost i posvećenost spasilačkog tima iz Vogošće, naglasivši značaj realistične obuke za uspješno djelovanje u hitnim situacijama.

Zajednička vježba predstavlja korak prema razvoju mogućnosti da se spasilački psi i njihovi vodiči helikopterom prevoze na teško dostupne lokacije, gdje brzina dolaska može biti presudna za pronalazak i spašavanje ugroženih osoba.

Iz EUFOR-a poručuju da će nastaviti saradnju s domaćim institucijama i organizacijama s ciljem jačanja kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama.