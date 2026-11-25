EUFOR je odao priznanje Gradu Tuzli i nadležnim institucijama za pomoć i solidarnost pruženu nakon nesreće italijanskog vojnog helikoptera, koja se dogodila 29. oktobra na području Brčko distrikta.

Tim povodom gradonačelnika Tuzle Zijada Lugavića posjetili su ambasadorica Republike Italije u Bosni i Hercegovini Sarah Eti Castellani i komandant EUFOR-a, generalmajor Maurizio Fronda, zajedno s delegacijama Ambasade Italije i misije EUFOR-a.

Generalmajor Fronda uručio je zahvalnice gradonačelniku Lugaviću, direktoru Uprave policije MUP-a TK Elviru Mahmutoviću, generalnom direktoru Međunarodnog aerodroma Tuzla Dževadu Halilčeviću i inspektoru sigurnosti Bilalu Jahiću.

Gradonačelnik Tuzle uputio je izraze saučešća porodicama stradalih pripadnika EUFOR-a i poželio brz oporavak povrijeđenima.

„Ono što je Tuzla još jednom pokazala jeste da je grad velikih ljudi i grad ljubavi, spreman da pomogne svakome kome je pomoć potrebna. Proživjeli smo teška vremena i duboko razumijemo vašu bol, a vrata Grada Tuzle uvijek će biti otvorena za sve buduće zajedničke projekte na dobrobit naših građanki i građana“, istakao je Lugavić.

Ambasadorica Italije: Bosna i Hercegovina bila je uz nas

Ambasadorica Castellani zahvalila je policijskim službenicima, medicinskom osoblju, zaposlenicima Međunarodnog aerodroma Tuzla, gradskim zvaničnicima i građanima na pruženoj podršci.

Ukazala je i na značaj inicijative za izgradnju spomenika stradalim italijanskim vojnicima na području Brčko distrikta.

„Svi ste vi nadišli sebe kako biste učinili da ovaj događaj tragičnih razmjera bude barem malo manje bolan. Bosna i Hercegovina je bila uz nas i nismo bili sami. Prijateljstvo je upravo u tome da budemo jedni uz druge i u dobrim i u lošim vremenima“, poručila je ambasadorica Castellani.

Komandant EUFOR-a zahvalio institucijama i građanima Tuzle

Zahvalnost za pruženu pomoć, u ime misije EUFOR-a i porodica u Italiji, generalmajor Fronda iskazao je Gradu Tuzli, Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, Upravi policije MUP-a TK, Međunarodnom aerodromu Tuzla, medijima i građanima.

„Sve što smo mi uradili za vas ne može se mjeriti s onim što ste vi učinili za nas u ovim trenucima i želim da znate da je povjerenje ključno u svemu što radimo“, istakao je komandant EUFOR-a.

Tokom susreta iskazana je obostrana spremnost za nastavak saradnje između Grada Tuzle, Republike Italije i misije EUFOR-a.