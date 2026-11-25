Grad Tuzla završio je procjenu početnog stanja i potvrđivanje rezultata u okviru procesa sticanja Pečata rodne ravnopravnosti za javne institucije, koji se provodi uz podršku Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini.

Procjena je obuhvatila način rada gradske uprave, institucionalne kapacitete, radno okruženje, učešće građana, partnerstva te rezultate i učinke javnih politika u oblasti rodne ravnopravnosti.

Na osnovu prikupljenih podataka utvrđene su postojeće prakse, ali i oblasti u kojima postoji prostor za unapređenje rada gradske uprave i ostvarivanje jednakih mogućnosti za građanke i građane.

„Za Grad Tuzlu rodna ravnopravnost podrazumijeva kontinuirano unapređenje načina na koji institucije funkcionišu i odgovaraju na potrebe građanki i građana. Validirana procjena početnog stanja važan je korak jer nam omogućava da na osnovu konkretnih pokazatelja planiramo mjere, pratimo napredak i dodatno jačamo odgovornost institucije za ostvarivanje jednakih mogućnosti“, istakla je Asja Redžić, pomoćnica gradonačelnika za Službu za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu Grada Tuzle.

Naredni korak u sticanju Pečata rodne ravnopravnosti

U narednoj fazi Grad Tuzla izradit će i provoditi akcioni plan kojim će biti definisane konkretne mjere za unapređenje rodne ravnopravnosti, uz praćenje ostvarenih rezultata.

Proces sticanja Pečata rodne ravnopravnosti dio je zajedničkog programa „Akcelerator rodne ravnopravnosti“, koji u Bosni i Hercegovini provode UN Women, UNDP, UNFPA i UNICEF, uz finansijsku podršku Evropske unije te vlada Danske i Švedske.

Program se realizuje u saradnji s Agencijom za ravnopravnost spolova BiH i nadležnim entitetskim gender centrima.