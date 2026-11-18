Obustava vodosnabdijevanja u Tuzli najavljena je za sutra, 19. novembra, zbog planiranih radova na glavnom cjevovodu. Bez vode će ostati brojna gradska i prigradska naselja, kao i nekoliko velikih privrednih i trgovačkih objekata.

Prema obavještenju za korisnike, prekid u isporuci vode počet će u 8 sati i trajat će do završetka radova na vodovodnoj mreži.

Koja naselja u Tuzli će sutra biti bez vode?

Obustava vodosnabdijevanja obuhvatit će naselja Industrijska zona, Šićki Brod, Podšići, Mramor, Plane, Lipnica, Brgule, Bukinje, Miladije, Moluhe, Drežnik i Kužići.

Bez vode će biti i stanovnici dijela ulice XVIII hrvatske brigade, dijela Krojčice, ulice Husinskih rudara, dijela ulice Bosne Srebrene te ulica Mije Keroševića Guje, 4. aprila i Zvonka Cerića.

Bez vode i Bingo City Center, Termoelektrana i drugi objekti

Planirana obustava vodosnabdijevanja u Tuzli zahvatit će i veće privredne i trgovačke objekte, među kojima su Siporex, Termoelektrana Tuzla, Bingo City Center, TC Belamionix, Deling, Rudnička direkcija, Autobaza Siporex i Pekara Kabil.

Tačno vrijeme završetka radova nije navedeno, pa će normalizacija vodosnabdijevanja zavisiti od njihovog trajanja.

Građanima i privrednim subjektima na navedenim područjima preporučuje se da na vrijeme osiguraju potrebne zalihe vode.