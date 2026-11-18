Stipendije za nadarene učenike Tuzlanskog kantona dodijeljene su danas za 186 osnovaca i srednjoškolaca, a ugovori su potpisani u Gimnaziji „Ismet Mujezinović“ u Tuzli. Riječ je o finansijskoj podršci za školsku 2026/2027. godinu, kojom se nagrađuju dosadašnji rezultati učenika i podstiče njihov daljnji rad i obrazovanje.

Za 82 učenika redovnih osnovnih škola i 16 učenika osnovnih muzičkih škola osigurane su stipendije u iznosu od po 1.000 KM. Istovremeno, 76 učenika redovnih srednjih škola i 12 učenika umjetničkih srednjih škola dobit će po 1.350 KM.

Stipendije za nadarene učenike kao motivacija za nove uspjehe

Među dobitnicima stipendija je i Elena Stjepić, učenica četvrtog razreda Srednje muzičke škole Tuzla, koja smatra da je prepoznavanje rada mladih posebno značajno za njihov daljnji razvoj.

„Ova stipendija ne samo meni, već i učenicima osnovnih i srednjih škola, može biti jako dobra motivacija za daljnji rad. Prije svega, želim da se zahvalim Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, koje se već dugi niz godina trudi prepoznati rad i zalaganje ovih mladih ljudi koji pokušavaju ostaviti trag iza sebe“, kazala je Stjepić.

Slično razmišlja i Emrah Nišić, učenik trećeg razreda Srednje elektrotehničke škole Tuzla, kojem stipendija predstavlja dodatno priznanje za uloženi trud. Ističe da nastoji svojim znanjem i rezultatima pokazati šta može postići, a ovakva podrška daje mu dodatnu motivaciju.

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović poručio je da je cilj ovog programa pokazati mladima da se njihov rad i zalaganje vrednuju.

„Cilj stipendija je da pokažu mladim ljudima da će njihov trud, rad i zalaganje biti nagrađeni. Također, ove stipendije im trebaju biti motivacija da nastave vrijedno raditi, jer svi uspjesi koje u životu budu postizali trebaju biti adekvatno nagrađeni“, izjavio je Omerović.

Koliko stipendije za nadarene učenike znače i njihovim porodicama, potvrđuje Elvira Ibrahimović, majka Amile Ibrahimović, učenice devetog razreda Osnovne škole „Kalesija“, koja je ove godine prvi put dobila stipendiju.

„Prije svega, mnogo mi znači, kao i mojoj djevojčici. Znači puno u daljnjem školovanju. Nadamo se i drugim stipendijama, pošto sam prezadovoljna njenim radom i trudom, a i ona je presretna što je osvojila ovu. Ovo joj je prva stipendija“, kazala je Ibrahimović.