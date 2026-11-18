Komunalne takse za kladionice ponovo su u fokusu nakon što je Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio da općine i gradovi imaju pravo propisivati naknade za poslovne prostore u kojima se priređuju igre na sreću. Ovakav stav Suda posebno je značajan za Tuzlu, gdje je Gradsko vijeće još u februaru ove godine usvojilo odluku kojom su za ovu djelatnost predviđene godišnje takse do 20.000 KM.

Mišljenje Ustavnog suda FBiH doneseno je 15. oktobra 2026. godine u predmetu U-2/26, a objavljeno je 11. novembra u Službenim novinama FBiH. Sud je razjasnio razliku između naknada koje mogu propisivati lokalne zajednice i onih koje su već uređene federalnim zakonodavstvom.

Prema mišljenju Suda, općine i gradovi mogu naplaćivati komunalne takse za poslovne prostore kladionica, jer takve naknade nisu propisane federalnim Zakonom o igrama na sreću. Međutim, dodatne lokalne takse za korištenje automata za posebne igre na sreću nisu u skladu s Ustavom FBiH, budući da su naknade za te uređaje već regulisane federalnim propisima.

Tuzla već usvojila komunalne takse za kladionice

Pitanje naplate komunalnih taksi priređivačima igara na sreću ranije je otvoreno i na Gradskom vijeću Tuzla, kroz inicijative za uvođenje posebnih naknada za ovu djelatnost. Nakon razmatranja tog pitanja, Gradsko vijeće je na sjednici održanoj 23. februara 2026. godine usvojilo novu Odluku o komunalnim taksama, objavljenu u Službenom glasniku Grada Tuzle broj 3/26.

Usvojenom odlukom predviđeno je da godišnja komunalna taksa za poslovni prostor u kojem se priređuju igre na sreću iznosi 20.000 KM u nultoj gradskoj zoni, 19.990 KM u prvoj, 19.980 KM u drugoj i 19.970 KM u trećoj zoni.

Osim naknada za poslovne prostore, Grad Tuzla je odlukom propisao i posebne takse za korištenje automata za igre na sreću, u iznosima od 4.970 do 5.000 KM godišnje po uređaju. Upravo se ovaj dio lokalnih propisa sada nalazi u drugačijem pravnom položaju, s obzirom na mišljenje Ustavnog suda prema kojem dodatno lokalno naplaćivanje taksi za takve automate nije u skladu s federalnim Ustavom.

Tokom razmatranja odluke, Gradsko vijeće Tuzla usvojilo je i zaključak kojim se od nadležnih traži pribavljanje podataka Porezne uprave o prometu priređivača igara na sreću, radi eventualnih izmjena ili dopuna propisa. Vijećnici su također zatražili od Vlade Federacije BiH da se aktivnije uključi u rješavanje problema patološkog kockanja.

Grad Tuzla je u aprilu objavio javni poziv za prijavu komunalnih taksi, s rokom do 30. aprila 2026. godine. Time je započela primjena novih obaveza predviđenih gradskom odlukom.

U Tuzlanskom kantonu godišnje se na klađenje uplati gotovo 276 miliona KM

Koliki je finansijski obim ove djelatnosti pokazuju podaci Porezne uprave Federacije BiH za 2025. godinu. U kladionicama na području Tuzlanskog kantona evidentirano je čak 275,9 miliona KM uplata, što ovaj kanton svrstava među područja s najvećim prometom od klađenja u Federaciji BiH.

Na nivou Federacije zabilježeno je više od 1,56 milijardi KM uplata, a veći promet od Tuzlanskog kantona imao je Hercegovačko-neretvanski kanton, sa 316,8 miliona KM. Riječ je o ukupnim uplatama igrača, a ne o čistoj zaradi kladionica, dok se navedeni kantonalni iznos ne odnosi isključivo na grad Tuzlu.

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Šta mišljenje Ustavnog suda znači za komunalne takse za kladionice u Tuzli?

Mišljenje Ustavnog suda FBiH važno je za daljnju primjenu odluke Gradskog vijeća Tuzla, prije svega zbog jasnog razgraničenja dvije vrste naknada.

Dok su lokalne takse za poslovne prostore u kojima se priređuju igre na sreću ocijenjene ustavno dopuštenim, dodatno naplaćivanje taksi za automate za posebne igre na sreću nije u skladu s Ustavom FBiH. Sud je u ovom dijelu prihvatio argumentaciju federalnog ministra finansija Tonija Kraljevića, koji je upozorio na mogućnost dvostrukog naplaćivanja naknada.

Ipak, mišljenje Ustavnog suda ne znači da su postojeće odluke gradskih i općinskih vijeća automatski ukinute. Sud nije pojedinačno ocjenjivao ustavnost svake lokalne odluke, nego je odgovorio na zahtjev za razjašnjenje nadležnosti Federacije i lokalnih zajednica.

Za Tuzlu to znači da postoji potvrđen ustavni osnov za propisivanje komunalnih taksi na poslovne prostore kladionica, dok odredbe koje se odnose na automate zahtijevaju posebno pravno razmatranje u svjetlu novog mišljenja Suda.