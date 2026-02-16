Tuzla uvodi komunalne takse, kladionice će morati plaćati i po 20.000 KM?

Grad Tuzla uvodi izmjene u sistemu komunalnih taksi. Ukoliko to bude usvojilo Gradsko vijeće, komunalne takse plaćat će mnogi, od vlasnika kladionica do vlasnika bankomata.

„To su priređivanje zabavnih igara, korištenje aparata za posebne igre na sreću, poslovne prostore u kojima se priređuju klasične igre na sreću ili posebne igre na sreću, držanje i izvođenje muzike uživo u ugostiteljskim objektima i baštama ugostiteljskih objekata, priređivanje komercijalnih koncerata, postavljanje i držanje uređaja za isplatu i naplatu gotovine, odnosno bankomata, kao i postavljanje i držanje svih drugih oblika automatskih uređaja putem kojih se usluge pružaju bez gotovinske naplate, a koriste se kao posljedica razvoja telekomunikacionih operatera – dakle kafemati, parkomati, svjetomati i slično” – rekao je Almir Šuta, sekretar organa državne službe.

Visina taksi bi se, prema prijedlogu, određivala prema nekoliko kriterija, odnosno po površini prostora, broju uređaja ili predmeta, te zoni grada u kojoj se usluga pruža. Tuzla bi bila podijeljena na nultu, prvu, drugu i treću zonu, a tarife bi bile prilagođene toj podjeli.

„Za poslovne prostore, primjerice za priređivanje klasičnih i posebnih igara na sreću, imamo prijedlog da taksa u nultoj zoni iznosi 20.000 KM godišnje, u prvoj zoni 19.990 KM, u drugoj zoni 19.980 KM, a u trećoj zoni 19.970 KM godišnje. Ili, na primjer, za bankomate: nulta zona iznosi 1.000 KM godišnje, prva zona 990 KM, druga zona 980 KM, a treća zona 970 KM. Za automatske uređaje poput kafemata, parkomata i svjetomata predloženo je: nulta zona 100 KM, prva zona 75 KM, druga zona 50 KM, a treća zona 25 KM”, rekao je Šuta.

Iz Grada Tuzla poručuju da cilj nove odluke nije samo ažuriranje zastarjelih propisa, već uspostavljanje preciznijeg i pravno održivog sistema komunalnih taksi, koji će važiti jednako za sve obveznike na području grada.

„Odluka proizilazi iz činjenice da već dugi niz godina koristimo odluku koja je donesena prije rata i koja je još uvijek na snazi. Pokušavali smo da ovu odluku izmijenimo i u proteklom periodu, međutim, bili smo svjedoci činjenice da su druge općine i gradovi koji su donosili slične odluke gubili sporove pred Ustavnim sudom. Međutim, nedavno je Grad Bihać dobio potvrdu svoje odluke na Ustavnom sudu. Nakon toga, kroz interesovanje gradskih vijećnika i vijećnica, kao i njihovu podršku da se ova odluka što prije izradi, pristupili smo intenzivnijem radu na njenoj izradi”, kazao je Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.

Prijedlog odluke o komunalnim taksama sada će biti upućen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. Ukoliko bude usvojena, Tuzla bi dobila novi sistem taksi koji bi, prema najavama iz gradske uprave, trebao donijeti jasnije kriterije i ujednačeniji način obračuna.