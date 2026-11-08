Građani BiH na kockanje potrošili 1,87 milijardi KM, među ovisnicima i maloljetnici

Kockanje u BiH poprima zabrinjavajuće razmjere, a građani su tokom 2025. godine u kladionicama i kockarnicama potrošili čak 1,875 milijardi KM. U zemlji su registrovane 2.343 kladionice, dok stručnjaci upozoravaju da se s igrama na sreću sve ranije susreću i djeca, među kojima su zabilježeni slučajevi klađenja već u šestom razredu osnovne škole.

Prema podacima koje je objavio BHRT, dvije trećine registrovanih kladionica nalaze se u Federaciji Bosne i Hercegovine. Istovremeno je od naknada i poreza na dobit u entitetske budžete uplaćeno ukupno 367 miliona KM.

Iza velikih iznosa koji se svakodnevno obrću u industriji igara na sreću nalazi se i problem ovisnosti, koji sve češće pogađa mlađu populaciju.

Kockanje u BiH dostupno i djeci u blizini škola

Posebnu zabrinutost izaziva veliki broj kladionica u neposrednoj blizini obrazovnih ustanova, ali i dostupnost internetskog klađenja putem mobilnih telefona.

Istraživanje portala Detektor pokazalo je da se deseci objekata za priređivanje igara na sreću nalaze blizu osnovnih i srednjih škola, uprkos propisima kojima se nastoji ograničiti njihova dostupnost maloljetnicima.

U Federaciji BiH kladionice moraju biti udaljene najmanje 100 metara od obrazovnih i vjerskih ustanova, dok u Republici Srpskoj nije propisana minimalna udaljenost od škola.

Prema navodima iz priloga BHRT-a, zabilježeni su slučajevi djece koja počinju kockati već u šestom razredu osnovne škole, dok pojedini srednjoškolci pokazuju ozbiljne znakove problematičnog kockanja.

Tuzlanski kanton među područjima s najviše kladionica

Prema podacima koje je ranije objavio Detektor, Tuzlanski kanton ima 286 kladionica, čime se nalazi ispred ostalih kantona u Federaciji BiH prema broju evidentiranih objekata.

Slijede Srednjobosanski kanton sa 279, Hercegovačko-neretvanski sa 249 i Kanton Sarajevo sa 233 kladionice.

Istraživanjem je utvrđeno da pojedini objekti za klađenje rade u blizini škola, a na određenim lokacijama udaljenost je i manja od propisanih 100 metara.

Problem dodatno otežava internetsko klađenje, kojem maloljetnici mogu pokušati pristupiti i bez odlaska u fizičku poslovnicu.

U Banjoj Luci šest kladionica na stotinjak metara

Koliko je klađenje postalo prisutno u svakodnevnom životu pokazuje i primjer Banje Luke, gdje se u jednoj ulici nedaleko od centra grada nalazi šest kladionica na udaljenosti od približno 100 metara, dok je najavljeno i otvaranje sedme.

Novinari Detektora dokumentovali su i slučajeve objekata za klađenje koji se nalaze svega nekoliko desetina metara od ulaza u škole.

Posebno se izdvaja lokacija kod banjalučke Gimnazije, gdje su dvije kladionice udaljene približno 30 metara od školske kapije.

Iako su igre na sreću zakonom zabranjene maloljetnicima, dostupnost poslovnica i internetskih platformi otvara pitanje efikasnosti postojećih kontrola.

Ovisnost o kockanju pogađa sve mlađe osobe

Stručnjaci koji rade s osobama ovisnim o kockanju upozoravaju da posljedice često postaju vidljive tek kada nastanu ozbiljni finansijski i porodični problemi.

Mostarski psiholog Marko Romić, koji vodi grupe za liječenje ovisnosti o kockanju, ranije je za Detektor upozorio da problem više nije ograničen samo na fizičke kladionice.

U grupama koje vodi učestvuje više od 100 osoba iz Bosne i Hercegovine i drugih evropskih zemalja, a među najmlađim pacijentima nalazi se i šesnaestogodišnjak koji se već liječi od ovisnosti o klađenju.

Prema iskustvima stručnjaka, internetske platforme dodatno otežavaju kontrolu jer omogućavaju pristup igrama na sreću putem uređaja koje djeca i mladi svakodnevno koriste.

Podaci o velikoj potrošnji na igre na sreću i sve ranijem početku klađenja među mladima ukazuju na potrebu za dosljednijom kontrolom zabrane klađenja maloljetnicima, preventivnim programima u školama i dostupnijom stručnom pomoći osobama koje razviju problem ovisnosti.