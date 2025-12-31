Novac od igara na sreću bit će usmjeren na liječenje djece

Na inicijativu Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila je informaciju kojom je iskazana spremnost da se dio prihoda prikupljenih od naknada za priređivanje igara na sreću usmjeri na finansiranje liječenja djece oboljele od rijetkih bolesti u Federaciji BiH.

Riječ je o sredstvima koja nisu raspoređena nakon okončanog javnog poziva, a koja će, u skladu sa važećim zakonskim okvirima, biti iskorištena za pokrivanje troškova liječenja djece oboljele od Hunterovog sindroma i Sindroma kratkog crijeva, rijetkih i teških oboljenja koja zahtijevaju dugotrajnu i finansijski izuzetno zahtjevnu terapiju.

Federalno ministarstvo zdravstva je po osnovu prihoda od igara na sreću raspolagalo iznosom od 695.440 KM. Nakon provedenog javnog poziva za programe i projekte iz oblasti zdravstva, odobreno je 178.460 KM, dok je preostali dio sredstava predložen za preusmjeravanje u svrhu liječenja djece s rijetkim bolestima.

Ovim zaključkom Vlada Federacije BiH, u saradnji s Federalnim ministarstvom zdravstva, potvrđuje opredijeljenost da, u okviru zakonskih mogućnosti, pravovremeno reagira u situacijama hitnih i opravdanih zdravstvenih potreba, posebno kada je riječ o zaštiti zdravlja djece.

Za provođenje ove odluke zadužena su Federalno ministarstvo zdravstva i Federalno ministarstvo finansija/financija, koja će, u skladu s važećim propisima, realizirati sve potrebne aktivnosti kako bi preusmjeravanje sredstava bilo zakonito i efikasno.

Iz Federalnog ministarstva zdravstva poručuju da će nastaviti rad na pronalaženju dugoročnih i održivih modela finansiranja liječenja pacijenata s rijetkim i teškim oboljenjima, uz naglasak da zaštita zdravlja djece i kontinuitet njihovog liječenja ostaju jedan od ključnih prioriteta zdravstvenog sistema u Federaciji BiH.

Završen Evropski Grand Prix: Taekwondoisti BiH osvojili četiri medalje