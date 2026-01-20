Kako kladionice određuju kvote za utakmice bez uvida u početne sastave?

Svaki fudbalski navijač čeka onaj trenutak, na oko jedan sat prije početka meča, kada se na zvaničnim kanalima njihovog omiljenog kluba objavljuju startne postave. Koga će trener uvrstiti u prvih 11? Je li se oporavio prvi napadač ekipe? Da li će mlado krilo koje je debitiralo u prošlom kolu opet dobiti priliku?

Prvih 11, svjesni su toga svi koji vole fudbal, veoma utječu na raspoloženje navijača, a često i na tok, pa i na rezultat utakmice. Zbog toga mnogi koji se bave analitikom, uostalom, redovito posjećuju stranice koje analiziraju taktiku i formu i predviđaju startne postave.

No iako startne postave za utakmice La Lige ili Premijer lige Bosne i Hercegovine nisu poznate sve do pred sami duel, ljubitelji klađenja dugo prije toga mogu vidjeti kvote, koje se rijetko kada dramatično mijenjaju na dan utakmice. Primjera radi, posjetite bilo koju kladioničarsku stranicu koju je analizirao Legalbet, gdje stručnjaci za klađenje detaljno ocjenjuju kladionice i njihove usluge. Vrlo brzo ćete primijetiti da ponuda ne uključuje samo današnje utakmice, već i mečeve koji će se igrati i nekoliko sedmica unaprijed.

O čemu se tu radi? Da li je posrijedi neka misterija ili postoji logičko objašnjenje kako kladionice postavljaju kvote a da ne znaju ko će tačno istrčati na teren te kako će izgledati taktičke postave prije sudijskog zvižduka?

Matematika protiv taktike

Nije posrijedi nikakva magija, već činjenica da profesionalci zaduženi za procjenu vjerovatnoće i samim tim za postavljanje koeficijenata – poznati i kao bukmejkeri – koriste naprednu statistiku u kojoj su startne postave samo jedan od kriterija. Kladionice ne mogu ući u um trenera niti se ponašati kao navijač koji smatra da o jednom igraču ovisi uspjeh na meču, ali zato vrlo sposobno “trguju” vjerovatnoćom.

Kladionice dosta toga vide kroz matematiku. U njihovoj bazi podataka, koja nije dostupna običnim korisnicima, svaki se tim rangira i dodjeljuje mu se određeni rejting. On može imati direktne veze sa aktuelnim stanjem na tabeli, ali i ne mora. Na primjer, Liverpool je kao prvak Engleske imao dosta loš početak sezone u Premijer ligi, no njihov “rejting” je i dalje visok i bit će favoriti i protiv timova koji su bolje plasirani od njih.

Algoritmi kladionica pretpostavit će da će i jedan i drugi rival nastupiti u najjačem mogućem sastavu, na osnovu prethodnih susreta u datom takmičenju.

Ovaj pristup služi za ono najranije postavljanje kvota, i zato se već sada možete kladiti na susrete Lige prvaka koji će biti odigrani tek krajem januara. No kako se približava početak meča, tako i kladionice prate vijesti i informacije koje pristižu, a koje mogu imati utjecaja na startnu postavu.

U te se svrhe koriste informacije s treninga, iz medija, ali i insajderske informacije do kojih mogu doći operateri. Ipak, sve je ovo gotovo sekundarno u odnosu na faktore kao što su statistika, historijski podaci te kretanje tržišta.

Historija je važna

U temelju kvote leži matematički model odnosno distribucija vjerovatnoće. Ti napredni sistemi hrane se podacima iz prošlosti, i to ne samo pobjedama i porazima jednog tima već i posjedom lopte, brojem udaraca, postignutih pogodaka i mnogo toga drugog.

Ako podaci ukazuju da jedan tim redovno pobjeđuje svog rivala kod kuće, kladionice ne moraju čekati na vijesti sa sportskih stranica da bi odredile “cijenu” za taj susret.

Još jedan bitan faktor je zakon tržišta, koji djeluje kao mnogo veći “korektiv” od svih taktičkih zamisli. Kladionica će više reagirati na veći broj uplata na jedan ishod nego na to da li je desni bek doživio povredu na treningu.

Iz tog ugla gledano, mnogi kladioničari prave grešku jer pridaju preveliku važnost pojedincima. Fudbal je timska igra, u kojoj je jedan igrač tek dio sistema, a tok meča može preokrenuti i jedan potez ili jedna sudačka odluka.

Mourinhova lekcija

Slično tome, i početni sastav je tek jedna varijabla u onome što rade kladionice. One se oslanjaju na zakon velikih brojeva, a ne na varijacije u sastavu.

Čuveni su primjeri trenera kao što je Jose Mourinho, koji je dok je vodio Chelses rijetko kada izvodio istih 11 na teren, a “plavci” su svejedno pobjeđivali iz kola u kolo.

Dakle, određivanje kvota i prije nego što je poznat sastav svakog rivala ne predstavlja nikakvo kockanje kladionica. Riječ je više o vjeri u dokazani sistem i dugoročne modele koji su prošli probu vremena i koji dokazuju svoju vrijednost na velikom uzorku, na kojem cijeli sistem koji je u temelju poslovanja sportskih kladionica prevladava nad pojedinačnim varijablama. Iako to, naravno, ne znači da je nevažno igra li Haaland i da li je Arteta odlučio “promiješati karte”.