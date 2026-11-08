Rukometaši BiH danas protiv Češke u Mejdanu: Traže prve bodove u kvalifikacijama

Rukometna reprezentacija BiH danas u tuzlanskom Mejdanu dočekuje Češku u drugom kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2028. godine. Utakmica počinje u 17 sati, a izabranici selektora Damira Doborca pred domaćom publikom pokušat će doći do prve pobjede i prvih bodova u kvalifikacionom ciklusu.

Bh. rukometaši kvalifikacije su otvorili porazom na gostovanju u Sloveniji, gdje je domaća selekcija slavila rezultatom 38:28. Nakon teškog gostovanja, reprezentacija BiH želi popraviti igru, posebno u odbrani, i ostvariti povoljniji rezultat protiv Češke.

Mejdan će tako ponovo biti domaćin reprezentativnog rukometa, a očekuje se da će podrška navijača biti dodatni motiv bh. rukometašima u borbi za važne kvalifikacione bodove.

Rukometna reprezentacija BiH traži prve bodove

Bosna i Hercegovina nalazi se u kvalifikacionoj grupi 5 zajedno sa Slovenijom, Češkom i Izraelom.

Plasman na Evropsko prvenstvo izborit će dvije prvoplasirane reprezentacije iz svake grupe, kao i četiri najbolje trećeplasirane selekcije iz osam kvalifikacionih grupa.

Današnja utakmica protiv Češke predstavlja prvu priliku da bh. rukometaši pred svojim navijačima osvoje bodove i poprave poziciju u grupi.

Gdje kupiti ulaznice za utakmicu BiH i Češka?

Ulaznice za utakmicu dostupne su po cijeni od 20 KM za tribine i 25 KM za parter.

Prodaja je organizovana u prostorijama Rukometnog saveza Tuzlanskog kantona u Mejdanu, kao i u CD shopu Mido na tuzlanskom Korzu.

Susret Bosne i Hercegovine i Češke počinje danas u 17 sati u velikoj dvorani Mejdan.

Evropsko prvenstvo 2028. godine održat će se u Španiji, Portugalu i Švicarskoj.