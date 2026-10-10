Rukometaši Slobode danas dočekuju Sanu 7: U Mejdanu žele nastaviti pobjednički niz

Rukometaši Slobode danas od 19:30 sati u maloj dvorani SKPC Mejdan u Tuzli dočekuju ekipu Sana 7 iz Sanskog Mosta, u okviru četvrtog kola Prve lige Federacije BiH, grupa Sjever. Crveno-crni u utakmicu ulaze kao vodeća ekipa prvenstva, s maksimalnim učinkom u dosadašnjem dijelu sezone.

Izabranici trenera Emira Suhonjića ostvarili su tri pobjede u prva tri kola i trenutno zauzimaju prvo mjesto na tabeli sa šest osvojenih bodova.

U prethodnom kolu tuzlanski rukometaši ubjedljivo su savladali Donji Vakuf na gostujućem terenu rezultatom 44:15, čime su nastavili uspješan početak prvenstva.

Sloboda je u prve tri utakmice postigla ukupno 119 golova, a primila 75, uz gol-razliku plus 44.

Rukometaši Slobode na vrhu prvenstvene tabele

Uoči četvrtog kola Sloboda je prvoplasirana sa šest bodova, dok se na drugom mjestu nalazi Čelik Junior iz Zenice sa četiri boda iz dvije odigrane utakmice.

Po četiri boda imaju i Borac Travnik, Jajce i Čelik Zenica, koji su odigrali po tri susreta.

Današnji protivnik Slobode, ekipa Sana 7 iz Sanskog Mosta, nalazi se na 11. mjestu prvenstvene tabele, bez osvojenih bodova nakon tri kola.

U prethodnom susretu Sana 7 poražena je od Borca Travnik rezultatom 35:30.

Tuzlanski rukometaši pred domaćim navijačima žele ostvariti četvrtu uzastopnu pobjedu i zadržati vodeću poziciju u prvenstvu, u sezoni u kojoj je jedan od glavnih ciljeva kluba povratak u Premijer ligu Bosne i Hercegovine.

Ulaz u Mejdan s bočne strane objekta

Utakmica između Slobode i Sane 7 igra se danas od 19:30 sati u maloj dvorani SKPC Mejdan.

Iz RK Sloboda Tuzla obavijestili su navijače da će ulaz u dvoranu biti omogućen s bočne strane objekta, od Željezničkog transportnog odjeljenja (ŽTO).