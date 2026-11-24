Novembarske penzije u FBiH, prema dosadašnjoj dinamici isplate, trebale bi biti isplaćene u prvoj sedmici decembra, s tim da bi redovni termin ovog puta mogao biti pomjeren zbog vikenda.

Naime, penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine u pravilu se isplaćuju petog dana u mjesecu za prethodni mjesec. Međutim, 5. decembar ove godine pada u subotu, zbog čega bi isplata mogla biti realizovana u petak, 4. decembra.

Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje još nije zvanično potvrdio datum isplate novembarskih penzija.

Novembarske penzije u FBiH mogle bi biti isplaćene ranije

Slična situacija zabilježena je u septembru ove godine, kada je zbog toga što je peti dan u mjesecu padao u subotu, isplata augustovskih penzija realizovana u petak, 4. septembra.

Ukoliko Federalni zavod PIO/MIO nastavi dosadašnju praksu, penzioneri bi novac na računima mogli imati dan prije redovnog termina.

Koliko iznose penzije u FBiH?

Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 692,23 KM, zagarantovana 826,14 KM, dok najviša iznosi 3.461,14 KM.

Za korisnike koji su pravo ostvarili nakon 1. januara ove godine, iznos najniže starosne penzije zavisi od dužine penzijskog staža i kreće se od 451,22 KM za manje od 20 godina staža do 714,43 KM za 40 i više godina staža.

Prosječna samostalna penzija za oktobar iznosila je 886,33 KM.

Prema posljednjim dostupnim podacima Federalnog zavoda PIO/MIO, oktobarske penzije primila su 474.304 korisnika, a za njihovu isplatu izdvojeno je oko 374,8 miliona KM.

Zvanična potvrda termina u kojem će biti isplaćene novembarske penzije u FBiH očekuje se krajem novembra ili početkom decembra.