Penzionisanje u FBiH: Kako ostvariti pravo sa 40 godina staža, bez obzira na godine života?

Penzionisanje u FBiH moguće je i prije navršene 65. godine života, ali pod uslovom da osiguranik ima najmanje 40 godina staža osiguranja.

Ovo pravo propisano je Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine, a odnosi se i na muškarce i na žene koji ispunjavaju zakonske uslove.

Prema članu 40. Zakona o PIO, pravo na starosnu penziju može ostvariti osoba koja ima 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, odnosno najmanje 20 godina penzijskog staža. Međutim, postoji i druga mogućnost, odlazak u penziju sa 40 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života.

To znači da, naprimjer, osoba koja je počela raditi sa 18 godina i neprekidno ostvarivala staž osiguranja može ispuniti uslov za penzionisanje već sa 58 godina života.

Za ovaj oblik redovne starosne penzije nije potrebno čekati 65. rođendan, niti se primjenjuje trajno umanjenje predviđeno za izuzetnu prijevremenu starosnu penziju.

Penzionisanje u FBiH: Nije svaki staž isti

Jedna od najvažnijih stvari koje građani trebaju znati jeste razlika između staža osiguranja i ukupnog penzijskog staža.

Staž osiguranja obuhvata periode koji se prema zakonu priznaju u osiguranje, uključujući radni odnos i druge zakonom predviđene osnove osiguranja.

Penzijski staž je širi pojam i može obuhvatiti i poseban staž koji se priznaje prema zakonskim propisima.

To je posebno značajno za osobe kojima je priznat poseban staž po osnovu učešća u odbrani Bosne i Hercegovine.

Prema Zakonu o PIO, poseban staž ne predstavlja automatski staž osiguranja, čak ni kada je evidentiran u matičnoj evidenciji Zavoda. Zbog toga osoba koja ima ukupno 40 godina penzijskog staža ne mora nužno ispunjavati uslov od 40 godina staža osiguranja za odlazak u penziju bez obzira na životnu dob.

Kolika je penzija sa 40 godina staža?

Visina penzije ne određuje se samo prema broju godina provedenih na radu, nego zavisi i od ostvarenih plaća, odnosno uplaćenih doprinosa i bodova obračunatih tokom radnog vijeka.

Prema Zakonu o PIO, iznos starosne penzije utvrđuje se množenjem ličnih bodova osiguranika s vrijednošću općeg boda na dan ostvarivanja prava.

Zbog toga dvije osobe koje imaju isti broj godina staža mogu ostvarivati različite iznose penzije, zavisno od visine njihovih ranijih primanja i drugih elemenata obračuna.

Izmjenama Zakona o PIO iz 2026. godine uređeni su i iznosi najnižih i zajamčenih penzija. Za osiguranike koji su ostvarili pravo sa 40 ili više godina staža osiguranja predviđena je zajamčena penzija, pod zakonom propisanim uslovima.