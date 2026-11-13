SIPA u Velikoj Kladuši uhapsila jednu osobu, zaplijenjena veća količina lijekova i novac

SIPA je na području Velike Kladuše uhapsila jednu osobu osumnjičenu za nedozvoljenu trgovinu i krijumčarenje lijekova.

Tokom pretresa pronađena je i privremeno oduzeta veća količina lijekova koji podliježu posebnom režimu izdavanja i kontrole, kao i novac za koji se sumnja da potiče od njihove nezakonite prodaje.

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu akciju su proveli jučer, 12. novembra, zbog postojanja osnova sumnje da je uhapšena osoba počinila krivična djela nedopuštena trgovina, krijumčarenje te organizovanje grupe ili udruženja za krijumčarenje ili rasturanje neocarinjene robe.

Pretreseni su stan i pokretne stvari koje koristi osumnjičena osoba. Tom prilikom pronađeni su lijekovi koji su, prema navodima SIPA-e, neovlašteno distribuirani na području Bosne i Hercegovine.

Osim lijekova i novca, policija je oduzela i druge predmete koji bi mogli poslužiti kao dokaz u daljnjem krivičnom postupku.

SIPA sarađivala s Agencijom za lijekove i danskom kompanijom

Aktivnosti su provedene po nalogu Suda Bosne i Hercegovine, pod nadzorom Tužilaštva BiH, uz saradnju s policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona i Obavještajno-sigurnosnom agencijom BiH.

Tokom istrage ostvarena je saradnja i s Agencijom za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, kao i s predstavnicima danske farmaceutske kompanije Novo Nordisk A/S.

Iz SIPA-e nisu saopćili identitet uhapšene osobe, tačnu količinu zaplijenjenih lijekova niti vrijednost privremeno oduzetog novca.