SIPA u Širokom Brijegu zaplijenila 37 lažnih novčanica, laptop i printer

Zbog sumnje na krivotvorenje novca, policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) uhapsili su jednu osobu na području Širokog Brijega, a tokom postupanja pronašli i oduzeli 37 lažnih novčanica ukupne nominalne vrijednosti 3.140 KM.

Akcija je provedena 10. novembra, nakon što su policijski službenici Zapadnohercegovačkog kantona dostavili informacije o mogućem krivotvorenju novca. SIPA je potom poduzela mjere radi prikupljanja dokaza o počinjenju krivičnog djela.

Među oduzetim novčanicama nalazi se 29 apoena od 100 KM, četiri novčanice od 50 KM i četiri novčanice od 10 KM.

Osim lažnog novca, policija je privremeno oduzela laptop i printer za koje se sumnja da su korišteni za izradu krivotvorenih novčanica, kao i druge predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.

Krivotvorenje novca: Osumnjičeni nakon ispitivanja pušten na slobodu

Uhapšena osoba sprovedena je u prostorije SIPA-e, gdje je nad njom provedena kriminalistička obrada i obavljeno ispitivanje u svojstvu osumnjičenog.

Nakon ispitivanja, po nalogu postupajućeg tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine, osumnjičeni je pušten na slobodu.

U okviru istražnih radnji saslušana su i dva maloljetnika u svojstvu svjedoka. Njihovo saslušanje obavljeno je u prisustvu roditelja, službenika centra za socijalni rad i advokata.

Iz SIPA-e je saopćeno da se osoba sumnjiči za krivično djelo krivotvorenje novca, propisano Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine.