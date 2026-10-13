Akcija „Silence“: SIPA provodi pretrese na četiri lokacije zbog sumnje na korupciju

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) danas su započeli pretrese na četiri lokacije u okviru operativne akcije „Silence“, koja se provodi na području Banje Luke, Prijedora i Srpca.

Kako je saopćeno iz SIPA-e, pretresi se provode zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi, propisano Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine.

Aktivnosti se realizuju po nalogu Suda Bosne i Hercegovine, pod nadzorom Tužilaštva BiH, uz saradnju s policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Iz SIPA-e su najavili da će više informacija o rezultatima operativne akcije „Silence“ biti dostupno nakon završetka aktivnosti na terenu.