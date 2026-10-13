Akcija „Silence“: SIPA provodi pretrese na četiri lokacije zbog sumnje na korupciju

Jasmina Ibrahimović
Akcija Indeks: Uhapšena osoba zbog organizovanog kriminala
Foto: Ilustracija

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) danas su započeli pretrese na četiri lokacije u okviru operativne akcije „Silence“, koja se provodi na području Banje Luke, Prijedora i Srpca.

Kako je saopćeno iz SIPA-e, pretresi se provode zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi, propisano Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine.

Aktivnosti se realizuju po nalogu Suda Bosne i Hercegovine, pod nadzorom Tužilaštva BiH, uz saradnju s policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Iz SIPA-e su najavili da će više informacija o rezultatima operativne akcije „Silence“ biti dostupno nakon završetka aktivnosti na terenu.

pročitajte i ovo

BiH

Akcija SIPA-e „Gambit“: Zaplijenjeno 12 kilograma kokaina, uhapšen državljanin BiH

Vijesti

„Krimolovci“ u septembru zaprimili 325 poziva i prijava

Vijesti

Akcija na Kosovu: Oduzete cigarete s markicama BiH

BiH

Akcija SIPA-e „Thor“: Osumnjičeni preminuo nakon samoranjavanja

BiH

Osumnjičeni u akciji „Pantera“ danas će biti predati Tužilaštvu KS

Istaknuto

Velika akcija protiv nelegalne trgovine: Oduzeta roba vrijedna više od 338.000...

DNEVNI KVIZ

DNEVNI KVIZ – Koliko poznajete Bosnu i Hercegovinu?

Vijesti

Stanje na cestama u BiH: Magla smanjuje vidljivost, radovi usporavaju saobraćaj

Vijesti

Univerzitet u Tuzli organizuje besplatnu školu plesa povodom 50 godina rada

Vijesti

Sloboda Energoinvest u petak protiv Igman Burcha traži prvu domaću pobjedu

Vijesti

Legendarni detektivi se vraćaju: Poznato kada stiže novi film „Miami Vice“

Učitati više